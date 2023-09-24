Гельмут Марко: «Ферстаппен был сильно мотивирован после Гран-при Сингапура. И доказал, что это была случайность»

Марко отметил сильное выступление Макса Фекрстаппена на Гран-при Японии.

По словам советника «Ред Булл», был предельно мотивирован отыграться после неудачи на Гран-при Сингапура.

Также Марко отметил, что команда была рада выиграть Кубок конструкторов именно на «Сузуке», учитывая то, что этап является домашним для «Хонды».

«Здорово, что это случилось именно здесь. Ведь завод «Хонды» находится буквально в паре километров от автодрома.

Макс провел еще одну потрясающую гонку. Хотя и стартовал не лучшим образом. Но ему удалось удержать «Макларены», взять ситуацию под контроль, и после этого довольно легко довести дело до конца.

Макс был очень сильно мотивирован после Гран-при Сингапура. Должен честно признаться, что мы до сих пор не знаем, что же именно там пошло не так. Однако здесь мы доказали, что это была случайность. С нетерпением ждем оставшиеся гонки сезона.

Что касается Переса, то у него был очень неудачный день, а началось все еще со свободных заездов. Он не мог сравниться с Максом по скорости, а сегодня вообще все пошло не так. Но мы рассчитываем, что Чеко сможет отыграться.

Победу в Кубке конструкторов будем праздновать в Дохе. Хотя сейчас алкоголь там очень дорогой – надеюсь, мы сможем себе это позволить (смеется).

Да и расписание очень плотное. Многие инженеры и механики должны быть в Токио уже к десяти вечера сегодня, а значит с автодрома нужно уезжать не позже пяти часов. К тому же, нам еще многое нужно сделать для подготовки к Гран-при Катара», – рассказал Марко.

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