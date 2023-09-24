Зак Браун о командной тактике: «В тот момент наши пилоты находились на разных этапах циклов жизни своих шин»

Теги Гран-при Японии Макларен Формула-1 Зак Браун Авто

В «Макларене» объяснили применение командной тактики на Гран-при Японии.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что решение о применении командной стратегии и приказ гонщикам разменяться позициями был сделан на основе того, что Норрис и Пиастри на тот момент гонки находились на разных стратегиях.

«В тот момент наши пилоты находились на разных этапах циклов жизни шин. В целом же гонка вышла довольно простой. Хотя в такие моменты вы все равно нервничаете, потому что пока гонка не закончилась, всякое может случиться.

Команда выступает на фантастическом уровне, отрабатывая уик-энд за уик-эндом. Думаю, в следующей гонке мы тоже должны быть сильны, мы не собираемся сбавлять обороты и будем делать все, что в наших силах», – рассказал Браун.

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6 комментариев

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Великий Алонсо
Как все быстро меняется в спорте. Буквально 5 лет назад Мерседес обгонял Макларен на круг уже к половине дистанции гонки, это был лучший болид в пелетоне и худший болид в пелетоне. Мог ли кто-то подумать, что все кардинально поменяется через несколько лет? Сейчас же Макларен быстрее чем Мерседес, невероятно.....
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+8
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RusSt
Маки неплохой сезон в том числе по тактике проводят. Откровенных файлов не допускают
+3
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mclaren-honda
Ответ А_что_случилось?
Тут как феррарыч в начале пред года. Считать по осени надо. Один два гран при. То тут то там. В начале этого Астон с Алом. Потом Феррари, Маки. Переменно как то. Не сказал бы что они вторые. Они вторые вместе с феррари и мерс. Мэйби и с Астон/Алонсо. Но ногах прочно никто не стоит. Кроме РБ.
Начиная с Гран При Австрии, не считая Макса, Ландо набрал больше всех очков. Так что со статистической точки зрения у Макларена второй болид по силе
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0
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А_что_случилось?
Ответ Великий Алонсо
Как все быстро меняется в спорте. Буквально 5 лет назад Мерседес обгонял Макларен на круг уже к половине дистанции гонки, это был лучший болид в пелетоне и худший болид в пелетоне. Мог ли кто-то подумать, что все кардинально поменяется через несколько лет? Сейчас же Макларен быстрее чем Мерседес, невероятно.....
Тут как феррарыч в начале пред года. Считать по осени надо. Один два гран при. То тут то там. В начале этого Астон с Алом. Потом Феррари, Маки. Переменно как то. Не сказал бы что они вторые. Они вторые вместе с феррари и мерс. Мэйби и с Астон/Алонсо. Но ногах прочно никто не стоит. Кроме РБ.
+3
-3
0
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