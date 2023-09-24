Зак Браун о командной тактике: «В тот момент наши пилоты находились на разных этапах циклов жизни своих шин»

В «Макларене» объяснили применение командной тактики на Гран-при Японии.

Исполнительный директор « » рассказал, что решение о применении командной стратегии и приказ гонщикам разменяться позициями был сделан на основе того, что Норрис и Пиастри на тот момент гонки находились на разных стратегиях.

«В тот момент наши пилоты находились на разных этапах циклов жизни шин. В целом же гонка вышла довольно простой. Хотя в такие моменты вы все равно нервничаете, потому что пока гонка не закончилась, всякое может случиться.

Команда выступает на фантастическом уровне, отрабатывая уик-энд за уик-эндом. Думаю, в следующей гонке мы тоже должны быть сильны, мы не собираемся сбавлять обороты и будем делать все, что в наших силах», – рассказал Браун.

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