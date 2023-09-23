Юки Цунода: «Просто невероятно – пробиться в третий сегмент на домашнем Гран-при»

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода доволен попаданием в десятку на родине.

Цунода завоевал девятое место в квалификации к Гран-при Японии, переиграв опытнейшего гонщика « » в заключительной части сессии.

«Безусловно, я доволен. Просто невероятно – пробиться в третий сегмент на домашнем Гран-при.

В практиках мы испытывали проблемы, и команда сработала очень здорово. Машина была отличной, я с нетерпением жду гонку», – сообщил Юки.

рассчитывает на обновления, которые не смог опробовать в из-за раннего схода:

«Я еще не управлял новой машиной в Сингапуре, но, учитывая выступление [Лоусона], все выглядит хорошо.

Я не должен слишком переживать по поводу гонки – нужно просто получать удовольствие, разделить этот момент с фанатами, и, надеюсь, мы сможем заработать очки».

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