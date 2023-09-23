Юки Цунода: «Просто невероятно – пробиться в третий сегмент на домашнем Гран-при»

Теги Гран-при Японии Фернандо Алонсо Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 Астон Мартин Лиам Лоусон Юки Цунода Авто

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода доволен попаданием в десятку на родине.

Цунода завоевал девятое место в квалификации к Гран-при Японии, переиграв опытнейшего гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в заключительной части сессии.

«Безусловно, я доволен. Просто невероятно – пробиться в третий сегмент на домашнем Гран-при.

В практиках мы испытывали проблемы, и команда сработала очень здорово. Машина была отличной, я с нетерпением жду гонку», – сообщил Юки.

Цунода рассчитывает на обновления, которые не смог опробовать в Сингапуре из-за раннего схода:

«Я еще не управлял новой машиной в Сингапуре, но, учитывая выступление Лиама [Лоусона], все выглядит хорошо.

Я не должен слишком переживать по поводу гонки – нужно просто получать удовольствие, разделить этот момент с фанатами, и, надеюсь, мы сможем заработать очки».

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6 комментариев

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NastyNay
Ответ Великий Алонсо
Прямо сейчас даже сраная Альфа-Таури быстрее чем АМ, это какое-то позорище. В начале сезона Алонсо бы этому Цуноде круг привёз бы в гонке, а сейчас в квале так сказать "богатая и перспективная" команда медленнее чем юниорский Ред-Булл.
Согласен, Алонсо очень сильно сдал по ходу сезона(
+5
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+5
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Mortimer1
Ответ Великий Алонсо
Прямо сейчас даже сраная Альфа-Таури быстрее чем АМ, это какое-то позорище. В начале сезона Алонсо бы этому Цуноде круг привёз бы в гонке, а сейчас в квале так сказать "богатая и перспективная" команда медленнее чем юниорский Ред-Булл.
Куда же пропал весь скилл Алонсо?(
+4
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+4
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Paninaro
Хонду раскрутили на домашнем этапе.
+1
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Minuvert
Надеюсь для Юки гонка не закончится на первом круге
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-1
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Mortimer1
Ответ Minuvert
Надеюсь для Юки гонка не закончится на первом круге
Было бы неплохо доехать до финиша. Тогда точно в очки попадет
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