Юки Цунода: «Просто невероятно – пробиться в третий сегмент на домашнем Гран-при»
Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода доволен попаданием в десятку на родине.
Цунода завоевал девятое место в квалификации к Гран-при Японии, переиграв опытнейшего гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в заключительной части сессии.
«Безусловно, я доволен. Просто невероятно – пробиться в третий сегмент на домашнем Гран-при.
В практиках мы испытывали проблемы, и команда сработала очень здорово. Машина была отличной, я с нетерпением жду гонку», – сообщил Юки.
Цунода рассчитывает на обновления, которые не смог опробовать в Сингапуре из-за раннего схода:
«Я еще не управлял новой машиной в Сингапуре, но, учитывая выступление Лиама [Лоусона], все выглядит хорошо.
Я не должен слишком переживать по поводу гонки – нужно просто получать удовольствие, разделить этот момент с фанатами, и, надеюсь, мы сможем заработать очки».
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