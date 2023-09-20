Де Врис может вернуться в «Формулу Е» и совмещать выступления с гонками WEC (The Race)

Ник де Врис близок к возвращению в «Формулу Е».

Де Врис, в этом сезоне выступавший за « » в «Формуле-1», потерял место в команде, поскольку в « » решили прекратить сотрудничество с гонщиком.

Считалось, что де Врис может продолжить карьеру в гонках на выносливость, а возвращение в «Формулу Е» казалось маловероятным.

Тем не менее, по информации The Race со ссылкой на надежные источники, де Врис почти наверняка вернется в «Формулу Е» – где выиграл чемпионат 2021 года.

В «Формуле Е» на данный момент остается всего четыре свободных места на следующий сезон. Так, пока ни одного из двух гонщиков не подтвердили в «Махиндре», свободно место напарника Нико Мюллера в «Абт-Купра», а также место напарника Максимилиана Гюнтера в « ».

Де Врис собирается совмещать выступления в и «Формуле Е».

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