Де Врис может вернуться в «Формулу Е» и совмещать выступления с гонками WEC (The Race)
Ник де Врис близок к возвращению в «Формулу Е».
Де Врис, в этом сезоне выступавший за «Альфа Таури» в «Формуле-1», потерял место в команде, поскольку в «Ред Булл» решили прекратить сотрудничество с гонщиком.
Считалось, что де Врис может продолжить карьеру в гонках на выносливость, а возвращение в «Формулу Е» казалось маловероятным.
Тем не менее, по информации The Race со ссылкой на надежные источники, де Врис почти наверняка вернется в «Формулу Е» – где выиграл чемпионат 2021 года.
В «Формуле Е» на данный момент остается всего четыре свободных места на следующий сезон. Так, пока ни одного из двух гонщиков не подтвердили в «Махиндре», свободно место напарника Нико Мюллера в «Абт-Купра», а также место напарника Максимилиана Гюнтера в «Мазерати».
Де Врис собирается совмещать выступления в WEC и «Формуле Е».
Какие же странные у гонщиков «Ф-1» фотки на пропуск на Гран-при! Со светского раута и фотосессий шестилетней давности
Комментарии