Гельмут Марко: «Ферстаппен выиграл бы Гран-при Сингапура, если бы машина безопасности выехала на два круга раньше»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Гельмут Марко считает, что Макс Ферстаппен мог победить на Гран-при Сингапура.

«Если бы машина безопасности выехала на два круга раньше, Макс выиграл бы гонку», – сообщил советник «Ред Булл».

Марко также заявил, что субботний провал команды стал исключением:

«Мы полагаем, что примерно понимаем, откуда проблемы. Я абсолютно уверен, что такие трудности в квалификации не проявятся в Сузуке».

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