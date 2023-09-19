Гельмут Марко: «Ферстаппен выиграл бы Гран-при Сингапура, если бы машина безопасности выехала на два круга раньше»

Гельмут Марко считает, что Макс Ферстаппен мог победить на Гран-при Сингапура.

«Если бы машина безопасности выехала на два круга раньше, выиграл бы гонку», – сообщил советник «Ред Булл».

также заявил, что субботний провал команды стал исключением:

«Мы полагаем, что примерно понимаем, откуда проблемы. Я абсолютно уверен, что такие трудности в квалификации не проявятся в Сузуке».

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