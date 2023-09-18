Руководитель «Астон Мартин» об аварии Стролла: «Ланс доказал свою решимость»

Майк Крак извлек позитивные выводы из серьезнейшей аварии Ланса Стролла.

В квалификации к Гран-при Сингапура гонщик « » уничтожил переднюю часть своего болида. После этого команда решила снять с гонки, чтобы лучше подготовиться к .

«Это доказывает, что он атакует по полной – для тех говорит, что это не так. Нужна решимость, чтобы проехать этот поворот на такой скорости. Еще одно доказательство, что он обладает этим качеством.

Ланс очень силен. Он гораздо сильнее, чем вы думаете. Вы видели, что после аварии он вышел на интервью. Так что я совсем не переживаю. Он сядет в болид [в Японии] и покажет скорость.

Он в целом испытывает болезненные ощущения. Такой инцидент нагружает мышцы. Это как провести очень напряженный день в спортзале – тоже будешь чувствовать себя не очень.

Я считаю, что правильное решение – подготовиться к Японии, потому что уик-энд уже через несколько дней. Главное, что он в порядке, все остальное вторично», – сказал руководитель «Астон Мартин».

Крак также ответил на вопрос о вероятности пропуска Строллом следующего этапа «Формулы-1»:

«Нулевая».

Стролл попал в аварию, уничтожив переднюю часть машины, в конце 1-го сегмента квалификации к Гран-при Сингапура

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