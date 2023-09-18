Руководитель «Астон Мартин» об аварии Стролла: «Ланс доказал свою решимость»

Теги Гран-при Японии Гран-при Сингапура Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Майк Крак Авто

Майк Крак извлек позитивные выводы из серьезнейшей аварии Ланса Стролла.

В квалификации к Гран-при Сингапура гонщик «Астон Мартин» уничтожил переднюю часть своего болида. После этого команда решила снять Ланса с гонки, чтобы лучше подготовиться к Гран-при Японии.

«Это доказывает, что он атакует по полной – для тех говорит, что это не так. Нужна решимость, чтобы проехать этот поворот на такой скорости. Еще одно доказательство, что он обладает этим качеством.

Ланс очень силен. Он гораздо сильнее, чем вы думаете. Вы видели, что после аварии он вышел на интервью. Так что я совсем не переживаю. Он сядет в болид [в Японии] и покажет скорость.

Он в целом испытывает болезненные ощущения. Такой инцидент нагружает мышцы. Это как провести очень напряженный день в спортзале – тоже будешь чувствовать себя не очень.

Я считаю, что правильное решение – подготовиться к Японии, потому что уик-энд уже через несколько дней. Главное, что он в порядке, все остальное вторично», – сказал руководитель «Астон Мартин».

Крак также ответил на вопрос о вероятности пропуска Строллом следующего этапа «Формулы-1»:

«Нулевая».

Стролл попал в аварию, уничтожив переднюю часть машины, в конце 1-го сегмента квалификации к Гран-при Сингапура

Стролл пропустит Гран-при Сингапура – в команде решили поберечь пилота после субботней аварии

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
Девиз младшего: слабоумие и отвага
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
undermail@mail.ru
Языком то мы все сильны, но по факту Алонсо его в одну калитку делает.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А_что_случилось?
Он. Никогда. Не Уйдет! Какой нибудь Сарджент, Чжоу может быть.Увы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilia rus
Наконец-то эпичный краш
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Paninaro
Доказал решимость - решил не ехать гонку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pan_admiral
То есть он ещё и молодец? Ясно понятно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий