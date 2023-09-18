Джеймс Воулз: «Для нырка Переса на Албона не было причин. Эпизод может стать решающим для «Уильямса» в 2023-м»
Джеймс Воулз не нашел причин для «нырка» Серхио Переса на Алекса Албона.
Гонщик «Ред Булл» дошел до контакта с Албоном на Гран-при Сингапура, за что получил пятисекундный штраф. Наказание не стало утешением для руководителя «Уильямса», поскольку его пилот упустил верные очки.
На счету «Уильямса» 21 балл, команда занимает седьмую строчку в Кубке конструкторов, ближайшим преследователем является «Хаас» (12 очков), попавший в топ-10 в Сингапуре.
«У нас отняли довольно много очков. Это разочаровывает: в такой борьбе важно каждое очко, ты опережаешь прямых конкурентов, и терять все больно. К тому же без причин. Это был нырок – есть разумные способы совершить обгон, так не делается.
Перес много кругов был на внутренней траектории и пытался просунуть нос. Само по себе это не проблема, приходится действовать агрессивно. Но Алекс уже начал поворачивать. Они пересеклись, и контакт пришелся по боковому понтону. Такой маневр никак не сработал бы.
Невероятно разочаровывающий итог. Разрывы очень и очень маленькие. Этот эпизод может стать решающим для определения позиций в чемпионате», – заявил Воулз.
Менеджер отметил и позитивные моменты:
«Главное, что команда выложилась по полной, Алекс тоже. Мы понимали, что в этот уик-энд находимся в невыгодном положении, однако приняли ряд очень хороших решений, и не обязательно в гонке – решение использовать два «медиума» было сделано несколько недель назад.
Но все оправдалось в режиме виртуальной машины безопасности. Здорово, что мы способны пользоваться возможностями. То, что Алекс вновь пробивался – фантастика».
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