Серхио Перес: «С Албоном ничего не было. Гоночный инцидент»

Серхио Перес считает, что не виноват в аварии с Алексом Албоном.

Гонщика « » наказали потерей пяти секунд после финиша за инцидент с коллегой из « ». Штраф не помешал сохранить восьмую позицию.

«Что касается инцидента с , там ничего не было. Это просто гоночный инцидент.

Кроме того, в режиме машины безопасности я был впереди, и Алекс обогнал меня. Однако система работает недостаточно хорошо, так что она не определила, что я в тот момент находился впереди.

Что есть, то есть, ждем Японию. Я считаю, дело в трассе – надеюсь, в Японии мы будем гораздо сильнее», – заявил Чеко.

Переса оштрафовали на 5 секунд за столкновение с Албоном