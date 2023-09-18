Серхио Перес: «С Албоном ничего не было. Гоночный инцидент»
Серхио Перес считает, что не виноват в аварии с Алексом Албоном.
Гонщика «Ред Булл» наказали потерей пяти секунд после финиша Гран-при Сингапура за инцидент с коллегой из «Уильямса». Штраф не помешал Пересу сохранить восьмую позицию.
«Что касается инцидента с Алексом, там ничего не было. Это просто гоночный инцидент.
Кроме того, в режиме машины безопасности я был впереди, и Алекс обогнал меня. Однако система работает недостаточно хорошо, так что она не определила, что я в тот момент находился впереди.
Что есть, то есть, ждем Японию. Я считаю, дело в трассе – надеюсь, в Японии мы будем гораздо сильнее», – заявил Чеко.
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