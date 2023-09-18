Эстебан Окон о сходе: «Гонка складывалась потрясающе на трассе, где у меня возникали трудности в прошлом»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Кевин Магнуссен Эстебан Окон Альпин Авто

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о сходе в день рождения.

На Гран-при Сингапура Окону исполнилось 27 лет. Француз ехал на шестой позиции, однако был вынужден остановиться из-за технических проблем.

«Очень разочарован, но такое случается в автоспорте. Коробка передач сломалась, когда мы располагались очень высоко.

Мы все сделали правильно, сдерживали машины «Ред Булл», боролись с Фернандо [Алонсо], с Кевином [Магнуссеном], отыгрывали места – гонка складывалась потрясающе.

В целом сильный уик-энд, хотя я не фанат этой трассы – в прошлом у меня возникали трудности. Думаю, она становится одной из моих любимых», – признался Эстебан в интервью F1 TV.

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2 комментария

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ilia rus
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Train67
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Окона бы в Мерседес вместо Рассела, очень крутой гонщик, талантливый.
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