Эстебан Окон о сходе: «Гонка складывалась потрясающе на трассе, где у меня возникали трудности в прошлом»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о сходе в день рождения.

На Гран-при Сингапура Окону исполнилось 27 лет. Француз ехал на шестой позиции, однако был вынужден остановиться из-за технических проблем.

«Очень разочарован, но такое случается в автоспорте. Коробка передач сломалась, когда мы располагались очень высоко.

Мы все сделали правильно, сдерживали машины «Ред Булл», боролись с [Алонсо], с [Магнуссеном], отыгрывали места – гонка складывалась потрясающе.

В целом сильный уик-энд, хотя я не фанат этой трассы – в прошлом у меня возникали трудности. Думаю, она становится одной из моих любимых», – признался в интервью F1 TV.

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