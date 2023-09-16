Льюис Хэмилтон: «Будет здорово, если Расселл выиграет гонку»

Льюис Хэмилтон рассчитывает на победу Джорджа Расселла в Сингапуре.

Семикратный чемпион «Формулы-1» завершил квалификацию пятым, его напарник по « » начнет гонку вторым.

«Сегодня у нас определенно была отличная машина. Вчера ощущения были невероятными, и мы действительно надеялись, что сможем внести изменения и бросить вызов «Феррари».

У одной из машин получилось, и сегодня это был не я. Ночью мы серьезно изменили болид, и ощущения вновь пропали. Сегодня я был очень медленным.

Безусловно, это разочаровывает, но завтра новый день, и я очень надеюсь, что Джордж проведет отличный старт и окажет давление на «Феррари». Будет здорово, если он выиграет», – заявил .

Гран-при Сингапура-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен вне топ-10

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