Льюис Хэмилтон: «Будет здорово, если Расселл выиграет гонку»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Льюис Хэмилтон рассчитывает на победу Джорджа Расселла в Сингапуре.

Семикратный чемпион «Формулы-1» завершил квалификацию пятым, его напарник по «Мерседесу» начнет гонку вторым.

«Сегодня у нас определенно была отличная машина. Вчера ощущения были невероятными, и мы действительно надеялись, что сможем внести изменения и бросить вызов «Феррари».

У одной из машин получилось, и сегодня это был не я. Ночью мы серьезно изменили болид, и ощущения вновь пропали. Сегодня я был очень медленным.

Безусловно, это разочаровывает, но завтра новый день, и я очень надеюсь, что Джордж проведет отличный старт и окажет давление на «Феррари». Будет здорово, если он выиграет», – заявил Хэмилтон.

Гран-при Сингапура-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен вне топ-10

Джордж Расселл: «Мерседес» попытается осложнить жизнь «Феррари», заставить ошибиться в гонке»

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20 комментариев

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Paninaro
Спокойно, без хрипатых матерных истерик, пожелал удачи напарнику в гонке. Молоток. Если Жора не накуролесит в гонке, как это уже не единожды было, слив все полимеры, победа возможна.
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Игорь Горшков
Эй хэйтеры, Макс тут скилл разом потерял, стоило самовозу чуть чуть не поехать, а у вас все Хэмильтон ну уме. Вы там это, прийдите в себя то.
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Mittermeyer
Ответ Башмак Нирванов
Читай новости.
Кроме "мы внесли изменения и моя машина стала медленнее" никаких причин нет.
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Башмак Нирванов
До чего хэмохейтеры унылы и банальны. Стоит Жоржику выступить чуть лучше (как правило, по какой-то причине), и сразу разрывает фекалопровод ведущий из Ферстапенляндии в Алонсомудию.
Ну право слово, дайте чего нибудь свеженького...
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shapor
Ответ Великий Алонсо
Расселл быстрее Хэмилтона, не понимаю зачем продлили Льюиса, очевидно будет вторым номером в команде следующие сезоны
Счет на табло
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Le Chan
Ответ Великий Алонсо
Расселл быстрее Хэмилтона, не понимаю зачем продлили Льюиса, очевидно будет вторым номером в команде следующие сезоны
У Рассела обновленная машина перед 1 практикой была новость,а у Хэма прежняя конфигурация,но это ты конечно учитывать не будешь
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Игорь Горшков
Ответ Дмитрий Дудников
Ты же только что сделал вывод о Ферстаппене по одной квалификации)))
Заставить полыхать задницы хэйтеров набросив в их стиле, чтобы они горели ярче, это моё хобби :). Понятно, что Макс как ехал, так и будет.
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Mittermeyer
Ответ Башмак Нирванов
До чего хэмохейтеры унылы и банальны. Стоит Жоржику выступить чуть лучше (как правило, по какой-то причине), и сразу разрывает фекалопровод ведущий из Ферстапенляндии в Алонсомудию. Ну право слово, дайте чего нибудь свеженького...
Какая причина помешала хорошо выступить Хэмилтону в Нидерландах, Италии и Сингапуре? Не знал, что пол секунды привести напарнику это "чуть лучше".
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Игорь Горшков
Ответ Mittermeyer
Это наверно самая тупая сторона гаража, сам Хэмилтон по квоте набирал, Боно не в счет. Каждый гран при одно и тоже "мы внесли изменения, машина стала медленнее", Рассел по итогам квалы со 2 по 5 место, этот "ГОАТ" с 5 по 10. Удачи Расселу выиграть завтра гонку и в очередной раз указать кое кому на его место в команде.
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Игорь Горшков
Ответ Mittermeyer
Это мое хобби. Обосрать по делу Хэмилтона это богоугодное дело. Тем более сегодня я абсолютно прав и все написано по факту
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Дмитрий Дудников
Ответ Игорь Горшков
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Ты же только что сделал вывод о Ферстаппене по одной квалификации)))
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Игорь Горшков
Ответ Mittermeyer
Это мое хобби. Обосрать по делу Хэмилтона это богоугодное дело. Тем более сегодня я абсолютно прав и все написано по факту
По делу ты не сказал не слова, только зарево и видно от разрывов :)
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Игорь Горшков
Ответ Mittermeyer
Тут только факты были с которыми спорить невозможно. Для тебя конечно надо было тезисно написать, чтобы ты понял и осмыслил мною написанное, но извини не хочу лишать тебя удовольствия, лучше будет если ты сделаешь это самостоятельно.
факт ровно один, это что есть 7кратный, который уже скоро га пенсию, а хэйтеров все бомбит, от бессилия, что нельзя сделать меньше 7 и как-то приуменьшить его победы, а так как с этим сделать ничего нельзя, то остаётся лаять на мелочи и искать в этом смысл своей жизни, без этого... смешно.
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Mittermeyer
Ответ Игорь Горшков
факт ровно один, это что есть 7кратный, который уже скоро га пенсию, а хэйтеров все бомбит, от бессилия, что нельзя сделать меньше 7 и как-то приуменьшить его победы, а так как с этим сделать ничего нельзя, то остаётся лаять на мелочи и искать в этом смысл своей жизни, без этого... смешно.
Невнимательно прочитал, перечитывай.
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