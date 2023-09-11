«Это станет великим достижением». Экс-главный конструктор «Макларена» – о шансах «Ред Булл» выиграть все гонки в сезоне-2023

Бывший главный конструктор « » Стив Николс поделился мнением о шансах «Ред Булл» выиграть все гонки в нынешнем сезоне.

На данный момент рекорд по проценту побед по ходу одного сезона принадлежит «Макларену» – в 1988 году команда выиграла 15 из 16 Гран-при, а Николс является главным конструктором болида MP4/4.

«Полагаю, лично я бы предпочел, чтобы мы все-таки выиграли ту гонку (Гран-при Италии 1988 года), но с точки зрения спорта даже хорошо, что мыв потерпели неудачу.

Ведь это дало кому-то другому возможность провести идеальный сезон. И с учетом того, как ситуация складывается в нынешнем сезоне, это и правда может случиться. И это, безусловно, станет великим достижением.

Огромная заслуга в этом успехе принадлежит Эдриану Ньюи. Он всегда был моим кумиром и лично я считаю его величайшим специалистом в истории. Он просто невероятен. Такая долгая карьера и такое количество успехов. Это действительно выдающееся достижение.

То, что мы создали в 1988 году, стало самым успешным на данный момент болидом «Формулы-1» в истории. Думаю, здесь уместен термин «самый успешный», потому что это совсем не обязательно должно означать и звание величайшего болида в истории «Ф-1». Невозможно сравнивать друг с другом FW14B (болид «Уильямса» 1992 года) и наш MP4/4, как нельзя сравнивать MP4/4 с «Лотусом» 25.

В той ситуации в нашем распоряжении находилось намного меньше ресурсов, бюджет был намного меньше. Проектированием болида занималась команда из 17 человек, а вся наша команда, вероятно, насчитывала всего пару сотен сотрудников. В то время как сейчас в «Ред Булл», вероятно, работает больше тысячи сотрудников, у них есть суперкомпьютеры, более сложная по конструкции аэродинамическая труба, возможность моделирования трассы и так далее», – рассказал Николс.

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