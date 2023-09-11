Исполнительный директор «Альфа Таури»: «Готовим крупный пакет обновлений болида к Гран-при Сингапура, при разработке которого следовали философии «Ред Булл»

Исполнительный директор « » Питер Байер рассказал о том, как команда старается расширять рамки сотрудничества с « ».

По словам Байера, к Гран-при Сингапура команда подготовит значительный пакет обновлений, направленный на то, чтобы лучше адаптировать конструкцию к философии «Ред Булл».

«Быстрых достижений не бывает. То есть, в этом году мы уже видели удивительные перемены в результатах, когда сначала в числе лидеров внезапно появилась «Астон Мартин», потом внезапно прибавил «Макларен». Но мне кажется, что связано это было с тем, что все эти команды отчасти поняли, что именно делают в «Ред Булл» с точки зрения философии дизайна болида, работая с новым аэродинамическим элементом, и этой тенденции теперь стараются следовать все.

Мы и сами готовим крупный пакет обновлений болида к Гран-при Сингапура, при разработке которого следовали той же философии. Все команды приближаются к тому, чтобы достичь успеха в данной области, так что я думаю, что в следующем сезоне плотность будет невероятно высокой», – рассказал Байер.

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