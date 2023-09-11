«Ф-1» обсудит распространение формата квалификаций, протестированного в 2023-м, на весь сезон

Теги Гран-при Венгрии Гран-при Италии Пирелли Формула-1 регламент Марио Изола Авто

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола сообщил, что «Формула-1» может сделать экспериментальный формат квалификаций новым стандартом.

На Гран-при Венгрии и Италии пилоты использовали 11 комплектов шин на уик-энд вместо привычных 13. В квалификации гонщики проезжали первый сегмент на покрышках «хард», второй – на «медиуме», третий – на «софте».

Изола ответил на вопрос, будет ли «Ф-1» распространять формат на весь год.

«План заключается в том, чтобы провести обсуждение этого вопроса, оценить плюсы и минусы нового формата. Потом будет принято решение.

Тонкая настройка возможна – к примеру, если потребуется предоставить дополнительный комплект на вторую практику, а на гонку выделять шесть вместо семи, этого более чем достаточно.

Честно говоря, мы проверили количеству кругов в тренировках в сравнении с прошлым годом, и показатели очень близки. Почти такие же. Учитывая, что во второй практике были красные флаги, мы могли проехать больше, а в остальном числа абсолютно те же.

Я считаю, что квалификация в новом формате гораздо интереснее, поскольку пилотам приходится быстро адаптироваться к различным уровням сцепления, и видно, как они атакуют все сильнее и сильнее.

И они едут быстрее, потому что составы становятся мягче. Мне нравится идея. Разумеется, это мое личное мнение, и я полагаю, что это хороший способ сократить использование шин без вреда для стратегий, без вреда для шоу. А иногда получается улучшить шоу», – сообщил Изола.

«Ф-1» опасается ухода «Пирелли» в 2029 году и может заранее договориться с «Бриджстоуном» (Autosport)

«Пирелли» предложила ввести «суперпромежуточные» шины – 3-й тип покрышек для дождевой погоды

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Лазарев
Лично мне, нравится новый формат. Когда команды вынуждены выбрать, что-то среднее в настройках, чтоб быть достаточно быстрыми на всех видах резины.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusSt
Сам формат норм, но в ограничении комплектов шин может крыться проблема, не сохранили достаточно шин и в итоге в третьем сегменте половина команд в боксах останется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий