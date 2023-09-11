«Ф-1» обсудит распространение формата квалификаций, протестированного в 2023-м, на весь сезон

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола сообщил, что « » может сделать экспериментальный формат квалификаций новым стандартом.

На Гран-при Венгрии и пилоты использовали 11 комплектов шин на уик-энд вместо привычных 13. В квалификации гонщики проезжали первый сегмент на покрышках «хард», второй – на «медиуме», третий – на «софте».

Изола ответил на вопрос, будет ли «Ф-1» распространять формат на весь год.

«План заключается в том, чтобы провести обсуждение этого вопроса, оценить плюсы и минусы нового формата. Потом будет принято решение.

Тонкая настройка возможна – к примеру, если потребуется предоставить дополнительный комплект на вторую практику, а на гонку выделять шесть вместо семи, этого более чем достаточно.

Честно говоря, мы проверили количеству кругов в тренировках в сравнении с прошлым годом, и показатели очень близки. Почти такие же. Учитывая, что во второй практике были красные флаги, мы могли проехать больше, а в остальном числа абсолютно те же.

Я считаю, что квалификация в новом формате гораздо интереснее, поскольку пилотам приходится быстро адаптироваться к различным уровням сцепления, и видно, как они атакуют все сильнее и сильнее.

И они едут быстрее, потому что составы становятся мягче. Мне нравится идея. Разумеется, это мое личное мнение, и я полагаю, что это хороший способ сократить использование шин без вреда для стратегий, без вреда для шоу. А иногда получается улучшить шоу», – сообщил Изола.

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