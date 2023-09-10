Нико Росберг: «Вынужденный перерыв может стать решающим факторов в отношении шанса Риккардо заменить Переса»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года поделился мнением о перспективах вернуться в пелотон в следующем году.

Росберг считает, что перелом запястья и вынужденный пропуск нескольких Гран-при мог лишить Риккардо теоретического шанса попасть в « » и заменить Серхио Переса.

«Как же не повезло Даниэлю, это просто невероятно. Сначала он получает шанс вернуться в «Формулу-1», а потом ломает руку в очень странной аварии, ему очень не повезло.

По последней информации от Кристиана Хорнера, Риккардо должен вернуться на Гран-при Катара. Так что он пропустит еще пару гонок, и только потом сможет вернуться. Из-за травмы руки придется серьезно отдохнуть. И это осложнит Даниэлю задачу, но при этом он очень ценен для «Ред Булл», его любят в команде, поэтому очевидно предоставят все условия для того, чтобы он получил свой шанс.

Однако я думаю, что этот вынужденный перерыв может стать решающим фактором в отношении шанса Даниэля заменить Серхио Переса в следующем году или еще одним сезоном в «Альфа Таури».

Что касается , то он действительно здорово себя проявил. Особенно в Монце. Это невероятно, что он только-только запрыгнул в кокпит болида, и его отставание от Цуноды составило 0,15 секунды или около того. Это действительно потрясающе, ведь сейчас быстр. Так что да, он демонстрирует отличный пилотаж, хорошо проводит гонки, у него хороший темп и все остальное.

Вернут ли теперь Даниэля за руль «Альфа Таури»? Безусловно. Даниэль это Даниэль. Иначе на них ополчится весь мир. Они не могут не вернуть его назад, бедняга сломал руку. Нет, ни за что. Нет, может быть, они конечно скажут Риккардо, что место в «Альфа Таури» на следующий сезон точно отдадут ему, но сезон закончит Лиам, потому что команда хочет оценить его возможности и все такое. Но в какой-то момент им понадобится вернуть Даниэля», – рассказал Росберг.

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