Исполнительный директор «Альфа Таури»: «Мы должны заниматься не только выращиванием молодых пилотов»

Исполнительный директор « » Питер Байер высказался о том, как в дальнейшем будет формироваться состав команды.

После реструктуризации в гоночной компании «Ред Булл» приняли решение отказаться от идеи использовать «Альфа Таури» исключительно как младшую команду для обкатки молодых пилотов из собственной программы.

В «Ред Булл» будут передавать «Альфа Таури» максимально разрешенное регламентом «Ф-1» количество деталей и узлов болида.

Также ожидается и смена названия команды – как сообщалось ранее, новым титульным спонсором команды с нового года станет компания Hugo Boss:

«Я считаю, что мы должны заниматься не только выращиванием молодых пилотов. Мы также должны быть конкурентоспособными. А для этого вам нужно, чтобы в кокпите одного болида сидел опытный гонщик, а в кокпите другого молодой талант. Именно это я и постараюсь устроить в следующем году, поскольку в этом случае молодой гонщик может учиться у опытного.

Например, Даниэль Риккардо сразу очень здорово стал помогать нам с настройками болида. Команда предоставляет обратную связь молодому пилоту, а опытный гонщик потом возвращает нам обновленные данные. Я убежден, что это правильный подход».

Байер также поделился мнением о том, как в последних гонках проявил себя :

«Честно говоря, Лиам очень здорово поработал. Он очень многого добился. К тому же, «Зандворт», вероятно, был вообще худшим местом для дебюта в «Формуле-1». Дождь, сухая погода, снова дождь. Как новичок ты явно хотел бы получить не такие условия, однако Лиам проявил себя фантастически. Он сохранял спокойствие и прибавлял с каждым кругом».

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?