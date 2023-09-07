Ландо Норрис: «Договорился с отцом, чтобы он не платил за мое попадание в «Ф-1»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Ландо Норрис сообщил, что не собирался покупать место в «Формуле-1».

Отец пилота «Макларена» Адам Норрис входит в списки богатейших людей Великобритании.

«Я бы ни за что не хотел бы платить за попадание в «Ф-1». Я бы точно не хотел, чтобы мой отец это сделал. Лично я не считаю это самым заслуженным способом попасть в «Формулу-1».

Я договорился с отцом о том, чтобы он не платил за попадание в «Формулу-1». Так все и случилось. Я оказался в «Макларене», выиграл трофей как лучший молодой британский пилот. В итоге мне дали должность гонщика на симуляторе в команде, и я получил свою первую зарплату.

[Попадание в «Ф-1» –] одно из событий, когда ты хочешь себя ущипнуть. Ну, я никогда себя не щипаю, однако могу сказать, что улыбаюсь, когда вспоминаю об этом. Нас всего 20 на весь мир, и я один из этих 20, живущих, я бы сказал, крутейшей жизнью, общающихся с прекрасными людьми. Так много плюшек: ты можешь путешествовать по миру и просто пилотировать гоночные болиды.

Я никогда не стеснялся признавать помощь и поддержку с стороны семьи, со стороны отца. Он меня поддерживал, и я всегда мог выступать за хорошие команды. Мне очень повезло, что мой отец имел возможность поддерживать меня», – поделился воспоминаниями британец.

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5 комментариев

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Jan Vorontsov
Ответ Anastasia Smelova
Хе-хе, большая часть пути (как минимум платные тесты, как мы помним из недавней статьи про подготовку молодых пилотов) уже была оплачена, репутация построена, детские чемпионаты выиграны, особо и заносить то уже некуда оставалось.
Он об этом упомянул, но есть большая разница между ним и Строллом.
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+2
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Scorpio
Ответ Anastasia Smelova
Хе-хе, большая часть пути (как минимум платные тесты, как мы помним из недавней статьи про подготовку молодых пилотов) уже была оплачена, репутация построена, детские чемпионаты выиграны, особо и заносить то уже некуда оставалось.
будь он мешком-строллом, то никто бы его из-за детских тестов не держал в команде Ф1
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0
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