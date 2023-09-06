Сайнс и Ферстаппен – лучшие пилоты Гран-при Италии по версии экспертов сайта «Ф-1», Лоусон – 5-й

Карлос Сайнс («Феррари») и («Ред Булл») были признаны лучшими гонщиками Гран-при Италии по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале по ходу всего уик-энда. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

Сайнс и Ферстаппен, сражавшиеся между собой за победу в гонке, получили оценку в 9,6 балла. Также в тройку лучших попал (« ») с оценкой 9,0 балла.

Новичок чемпионата Лиам Лоусон, подменяющий в «Альфа Таури» травмированного Даниэля Риккардо, занял в рейтинге пятое место с оценкой 7,8 балла.

Лучшие гонщики Гран-при Италии по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. («Феррари») – 9,6

1. Макс Ферстаппен (« ») – 9,6

3. Алекс Албон («Уильямс») – 9,0

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,2

5. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,8

5. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 7,8

7. Шарль Леклер («Феррари») – 7,6

8. Ландо Норрис («Макларен») – 7,4

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 7,4

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,2

Ферстаппен продолжает возглавлять рейтинг по итогам сезона, опережая Алонсо и Хэмилтона.

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