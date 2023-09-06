Сайнс и Ферстаппен – лучшие пилоты Гран-при Италии по версии экспертов сайта «Ф-1», Лоусон – 5-й
Карлос Сайнс («Феррари») и Макс Ферстаппен («Ред Булл») были признаны лучшими гонщиками Гран-при Италии по версии экспертов сайта «Формулы-1».
После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале по ходу всего уик-энда. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.
Сайнс и Ферстаппен, сражавшиеся между собой за победу в гонке, получили оценку в 9,6 балла. Также в тройку лучших попал Алекс Албон («Уильямс») с оценкой 9,0 балла.
Новичок чемпионата Лиам Лоусон, подменяющий в «Альфа Таури» травмированного Даниэля Риккардо, занял в рейтинге пятое место с оценкой 7,8 балла.
Лучшие гонщики Гран-при Италии по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 9,6
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6
3. Алекс Албон («Уильямс») – 9,0
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,2
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,8
5. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 7,8
7. Шарль Леклер («Феррари») – 7,6
8. Ландо Норрис («Макларен») – 7,4
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 7,4
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,2
Ферстаппен продолжает возглавлять рейтинг по итогам сезона, опережая Алонсо и Хэмилтона.
Сайнс должен стать первым пилотом «Феррари». Гран-при Италии доказал: притязания – оправданы
а почему тогда у Хэмильтона который проиграл 1,5 десятые в квале и 20секунд в гонке получает только на 1балл меньше Рассела?