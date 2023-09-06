Сайнс и Ферстаппен – лучшие пилоты Гран-при Италии по версии экспертов сайта «Ф-1», Лоусон – 5-й

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Карлос Сайнс («Феррари») и Макс Ферстаппен («Ред Булл») были признаны лучшими гонщиками Гран-при Италии по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале по ходу всего уик-энда. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

Сайнс и Ферстаппен, сражавшиеся между собой за победу в гонке, получили оценку в 9,6 балла. Также в тройку лучших попал Алекс АлбонУильямс») с оценкой 9,0 балла.

Новичок чемпионата Лиам Лоусон, подменяющий в «Альфа Таури» травмированного Даниэля Риккардо, занял в рейтинге пятое место с оценкой 7,8 балла.

Лучшие гонщики Гран-при Италии по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 9,6

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6

3. Алекс Албон («Уильямс») – 9,0

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,2

5. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,8

5. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 7,8

7. Шарль Леклер («Феррари») – 7,6

8. Ландо Норрис («Макларен») – 7,4

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 7,4

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,2

Ферстаппен продолжает возглавлять рейтинг по итогам сезона, опережая Алонсо и Хэмилтона.

Сайнс должен стать первым пилотом «Феррари». Гран-при Италии доказал: притязания – оправданы

11 комментариев

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Сергей Евсеев
Гнев фанатов Леклера в комментариях через 3, 2, 1…
+12
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Фанат спорта01
то есть меньше десятой в квале и 2десятые в гонке это разница в 2балла?
а почему тогда у Хэмильтона который проиграл 1,5 десятые в квале и 20секунд в гонке получает только на 1балл меньше Рассела?
+8
-1
+7
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Ват-сон
ну типа лучшая защита и лучшее нападение)
+6
0
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Фанат спорта01
то есть меньше десятой в квале и 2десятые в гонке это разница в 2балла? а почему тогда у Хэмильтона который проиграл 1,5 десятые в квале и 20секунд в гонке получает только на 1балл меньше Рассела?
видимо потому, что оценивают не банально по времени опережения/отставания от напарника
+4
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Александр Калачев
Такое нельзя постить на сайте фанбоев Леклерка
особенно общий, по итогам половины сезона +
+1
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+1
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Александр Калачев
Такое нельзя постить на сайте фанбоев Леклерка
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6wfrrh5r4p
А где Перес???
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Lordk
Но почему Перес выше Леклера?!
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Рнпрл Аари
Да хорош уже Переса принижать да у него самовоз но на этом самовозе даже Макс добрую часть гонки не мог Сайнса обогнать. По итогу человек занял максимально возможное второе место а его оценивают хуже Рассела который вообще 5м был
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irs118return
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ mclaren-honda
как вообще хэмилтон в этом рейтинге оказался....
по блату)
+1
-1
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