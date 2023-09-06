Hugo Boss станет титульным спонсором «Альфа Таури» с 2024 года (F1-Insider)

Компания Hugo Boss станет титульным спонсором « ».

По информации немецкого издания F1-Insider, сделка близка к завершению и официально о ней может быть объявлено уже в ближайшее время.

Считается, что название компании будет присутствовать и в новом названии команды, которое изменится с 2024 года.

Косвенно договоренность Hugo Boss и «Альфа Таури» подтверждается решение компании об уходе из «Формулы Е», где она была одним из главных спонсоров последние шесть лет.

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