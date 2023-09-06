Hugo Boss станет титульным спонсором «Альфа Таури» с 2024 года (F1-Insider)

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Авто

Компания Hugo Boss станет титульным спонсором «Альфа Таури».

По информации немецкого издания F1-Insider, сделка близка к завершению и официально о ней может быть объявлено уже в ближайшее время.

Считается, что название компании будет присутствовать и в новом названии команды, которое изменится с 2024 года.

Косвенно договоренность Hugo Boss и «Альфа Таури» подтверждается решение компании об уходе из «Формулы Е», где она была одним из главных спонсоров последние шесть лет.

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7 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ Сергей Евсеев
Мерседес и Феррари еще не отошли от того, что проигрывают производителям газировки. Что же с ними будет, если они проиграют швеям?
Бенеттон два года рвал всех, никто не умер
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Сергей Евсеев
Мерседес и Феррари еще не отошли от того, что проигрывают производителям газировки. Что же с ними будет, если они проиграют швеям?
+8
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+2
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Lestyv
Интересная компания. С историей.
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spotlight
Австрийцы и Хуго Босс, что может пойти не так
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Эрик Расулев
забавно, торо россо ребрендили в альфа таури, чтобы пиарить одноименную марку одежды, а теперь они будут рекламировать HB. название команды наверное тоже поменяют
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RomvB
Ну, хоть пахнуть будут хорошо ... )
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Hitgoe Himgob
Бенеттон два года рвал всех, никто не умер
В 1994-ом то ?
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