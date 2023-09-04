Макс Ферстаппен: «Я выступаю в гонках с четырехлетнего возраста. В какой-то момент я пойму, что с меня хватит»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что его слова о возможном скором завершении карьеры не являются угрозой или чем-то подобным.

По словам Ферстаппена, он четко понимает, что в какой-то момент ему просто надоест гоняться и он захочет заняться чем-то другим:

«Честно говоря, я не считаю это какой-то угрозой. Просто у меня такой взгляд на жизнь. Я выступаю в гонках с четырехлетнего возраста и в какой-то момент я пойму, что с меня хватит.

У меня нет цели выиграть семь, восемь, девять титулом. На самом деле, однажды став чемпионом, дальше принципиально уже ничего не меняется».

Также Ферстаппен заявил, что точно не собирается выступать в «Формуле-1» до приблизительно 40 лет, как это делают Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон:

«Нет, совершенно точно. У меня вообще нет такого желания».

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?