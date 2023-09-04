Джордж Расселл: «У нас всегда проблемы на таких трассах, как в Спа, Монце, Баку, Австрии»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от следующего этапа в Сингапуре.
«Надеюсь, мы будем более конкурентоспособны, особенно в гонке, чем в этот уик-энд [в Италии]. Нам нужно понять, откуда такая разница между настройками с высокой прижимной силой и с низкой.
У нас, судя по всему, всегда проблемы на таких трассах, как в Спа, Монце, Баку, Австрии. Даже там, где нужен средний или низкий уровень прижимной силы. И, видимо, мы всегда быстры там, где нужен высокий.
В общем, в наших настройках с высокой и низкой прижимной силой отличаются некоторые характеристики. Нам нужно понять это и обнаружить то, что сделает нас более конкурентоспособными», – сказал Расселл.
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