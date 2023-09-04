Лиам Лоусон: «Нам не хватило темпа, чтобы набрать очки. Я немного разочарован»

Теги Гран-при Италии Альфа Таури Формула-1 Лиам Лоусон Авто

Пилот «Альфа Таури» Лиам Лоусон поделился впечатлениями от выступления на Гран-при Италии.

Лоусон, заменяющий в команде травмированного Даниэля Риккардо, закончил гонку в Монце на 11-й позиции.

«Чувствую себя все комфортнее и комфортнее, просто немного расстроен результатом гонки. Возможно, нам хватало темпа для того, чтобы набрать очки. Не знаю, нужно будет изучить данные. Я плохо стартовал и именно из-за этого мы потеряли свой шанс. И я немного разочарован от того, как близка была цель.

Честно говоря, в целом я чувствовал себя значительно лучше готовым (к участию в Гран-при). К сожалению, этого не хватило для того, чтобы заработать очки. Но мне определенно помогла все подготовительная работа, которую мы выполнили в преддверии Гран-при. В результате я стал гораздо комфортнее чувствовать себя за рулем болида.

На самом деле, сложнее всего было освоиться со всеми процедурами. Находясь за рулем болида, тебе нужно совершать очень много действий – и вполне логично, что тебе все дается намного проще, если тебе не приходится обращать внимание на то, что ты делаешь (а не действуешь на автоматизме). И вот на оттачивание всех процедур у меня ушло какое-то время», – рассказал Лоусон.

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1 комментарий

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voroninboris
Лиам молодцом! Сейчас главное набраться опыта, показав при этом, что он способен на многое! В Монце трасса больше болиду подходила, но был в квале очень близок к Цуноде, и в гонке хорошо держался, обгонял, чуть-чуть не хватило. Уверен, у него впереди большое будущее!
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