Лиам Лоусон: «Нам не хватило темпа, чтобы набрать очки. Я немного разочарован»

Пилот « » поделился впечатлениями от выступления на Гран-при Италии.

Лоусон, заменяющий в команде травмированного Даниэля Риккардо, закончил гонку в Монце на 11-й позиции.

«Чувствую себя все комфортнее и комфортнее, просто немного расстроен результатом гонки. Возможно, нам хватало темпа для того, чтобы набрать очки. Не знаю, нужно будет изучить данные. Я плохо стартовал и именно из-за этого мы потеряли свой шанс. И я немного разочарован от того, как близка была цель.

Честно говоря, в целом я чувствовал себя значительно лучше готовым (к участию в Гран-при). К сожалению, этого не хватило для того, чтобы заработать очки. Но мне определенно помогла все подготовительная работа, которую мы выполнили в преддверии Гран-при. В результате я стал гораздо комфортнее чувствовать себя за рулем болида.

На самом деле, сложнее всего было освоиться со всеми процедурами. Находясь за рулем болида, тебе нужно совершать очень много действий – и вполне логично, что тебе все дается намного проще, если тебе не приходится обращать внимание на то, что ты делаешь (а не действуешь на автоматизме). И вот на оттачивание всех процедур у меня ушло какое-то время», – рассказал Лоусон.

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