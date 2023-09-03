Кристиан Хорнер о темпе на последних кругах: «Мы столкнулись с тем, что кое-какие температуры… Они были под контролем»

Руководитель « » рассказал, почему замедлился к концу Гран-при Италии.

Во второй половине гонки Макс стабильно показывал время круга около 1.25,000. Однако за четыре круга до финиша пилот значительно замедлился: его темп упал на три-четыре секунды.

«Мы просто пытались решить проблемы с температурой. Мы не хотели рисковать в ужасно жаркий день. Мы столкнулись с тем, что кое-какие температуры… Они были под контролем.

Впереди [Пьера] Гасли было много машин, и мы просто не хотели оказаться в грязном воздухе. Поэтому мы и сбавили темп на последних кругах», – сказал Хорнер.

Также Кристиан прокомментировал сход пилота « » . Японец сошел из-за поломки двигателя во время прогревочного круга.

«Всегда неприятно видеть подобное, ведь у них та же коробка передач и тот же двигатель, что и у нас. Так что тут много похожих частей. Было некомфортно наблюдать за тем, как их болид сошел на прогревочном круге».

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