Кристиан Хорнер о темпе на последних кругах: «Мы столкнулись с тем, что кое-какие температуры… Они были под контролем»

Теги Гран-при Италии Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Макс Ферстаппен Юки Цунода Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему Макс Ферстаппен замедлился к концу Гран-при Италии.

Во второй половине гонки Макс стабильно показывал время круга около 1.25,000. Однако за четыре круга до финиша пилот значительно замедлился: его темп упал на три-четыре секунды.

«Мы просто пытались решить проблемы с температурой. Мы не хотели рисковать в ужасно жаркий день. Мы столкнулись с тем, что кое-какие температуры… Они были под контролем.

Впереди [Пьера] Гасли было много машин, и мы просто не хотели оказаться в грязном воздухе. Поэтому мы и сбавили темп на последних кругах», – сказал Хорнер.

Также Кристиан прокомментировал сход пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды. Японец сошел из-за поломки двигателя во время прогревочного круга.

«Всегда неприятно видеть подобное, ведь у них та же коробка передач и тот же двигатель, что и у нас. Так что тут много похожих частей. Было некомфортно наблюдать за тем, как их болид сошел на прогревочном круге».

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2 комментария

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Дмитрий Дудников
Что за неясное многоточие? Какие температуры? От разогретых пуканов некоторых зрителей?
+14
0
+14
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Minuvert
Ответ Дмитрий Дудников
Что за неясное многоточие? Какие температуры? От разогретых пуканов некоторых зрителей?
Если Кристиан упоминает "грязный воздух" и мы знаем что дело было в Монце, то можно предположить, что речь идёт о перегреве тормозов
+7
0
+7
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