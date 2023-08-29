Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо все время был хозяином положения на Гран-при Нидерландов»

Руководитель «Астон Мартин» отметил мастерский подиум Фернандо Алонсо.

Испанец вернулся в призы на , уступив лишь пилоту « » .

«Здорово, что он постоянно контролировал ситуацию. Он все время был хозяином положения, я бы сказал, и в таких условиях это ключевой фактор, позволяющий не вылететь с трассы. В каких-то ситуациях действительно важно было выжить, а в конце он попытался бы [обогнать Ферстаппена], если бы представился шанс.

Он отыгрался [после заминки на пит-стопе] и обогнал две машины – невероятно. Также он остался на трассе под дождем, который был проливным. Мы были уверены, что случится авария, но надеялись, что не мы ее организуем.

После всех этих подиумов в первой части сезона и трудных гонок мы вновь завоевали подиум в очень тяжелый уик-энд – это прекрасно. Потрясающая работа всех членов команды.

В июле на базе никогда не гасли огни. Сюда мы привезли новинки и подготовим другие обновления к следующим гонкам. Мы хотим продолжать борьбу – посмотрим, где в итоге окажемся», – заявил Майк Крак.

Алонсо – атлант: прорубился на подиум внезапнейшими обгонами! В дождь, посуху, один после пит-стопа – вообще магия