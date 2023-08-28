Лиам Лоусон о дебютной гонке в «Ф-1»: «Вполне доволен. Чувствовал себя куда комфортнее, чем в квалификации»

Лиам Лоусон прокомментировал дебютный Гран-при «Формулы-1».

Новозеландец заменил травмированного Даниэля Риккардо и занял 13-е место на Гран-при Нидерландов.

«Получилось немного хаотично. Условия постоянно менялись. Когда я подъезжал на решетку, начался дождь. Безусловно, это не лучшее чувство. Но, конечно, я многому научился по ходу гонки.

Первая часть сложилась не лучшим образом. Мы потеряли много времени на двойном пит-стопе, а потом из-за штрафа. Естественно, это часть игры.

Но во второй половине я начал понимать шины «софт», оказался в «чистом» воздухе, а потом ехал на промежуточных покрышках. Я чувствовал себя куда комфортнее, чем вчера [в квалификации], это точно. Безусловно, есть вещи, которые хотелось бы сделать лучше, но да, я вполне доволен», – сообщил Лоусон после финиша.

также поделился мыслями о борьбе с пилотом « » – соперники менялись позициями, пока монегаск не сошел:

«Честно говоря, получилось достаточно насыщенно. Мне кажется, он столкнулся с серьезными проблемами на «софте», и каждый раз, когда я его обгонял, он совершал обратный маневр на прямой. Так что это слегка разочаровывало, но, конечно, здорово получить такой опыт.

Такое ощущение, что в гонке я испытал все возможные ситуации: много пит-стопов, борьба колесо в колесо, дождь, сухая трасса. Хороший опыт».

Алонсо – лучший гонщик Гран-при Нидерландов, Лоусон – 7-й по версии The Race