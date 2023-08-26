Льюис Хэмилтон об инциденте с Цунодой: «Проблем с трафиком было много, но мы просто оказались слишком медленными»

Теги Льюис Хэмилтон Альфа Таури Формула-1 Мерседес Гран-при Нидерландов Юки Цунода Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов.

Хэмилтон признал, что ему просто не хватало скорости, из-за чего он не сумел выйти в третий сегмент.

«Да, проблем с трафиком было много, но в целом мы просто оказались слишком медленными. Нам просто не хватало скорости.

Инцидент с Цунодой – да, он оказался на пути, но я не потерял времени. Я просто был слишком медленным.

Честно говоря, я не знаю причин. Машина просто ощущалась не лучшим образом после второй практики. В первой практике было все отлично, а после этого я больше не чувствовал себя оптимально за рулем болида. Так что я не вполне понимаю, в чем дело.

Но хоть машиной и трудной управлять, завтра я постараюсь превратить негатив в позитив», – рассказал Хэмилтон.

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1 комментарий

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irs118return
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они бы что ли хоть договорились что балаболить 🤡😄
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