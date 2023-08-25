Франц Тост: «Жду как минимум один болид «Альфа Таури» в третьем сегменте квалификации»

Руководитель « » рассказал о целях команды на квалификацию к .

«Жду как минимум одну машину в третьем сегменте квалификации, а вторую на высокой позиции по итогам второго сегмента. Какой именно гонщик окажется впереди мне все равно.

пока справляется очень неплохо. Особенно учитывая, что у него довольно давно не было гоночной практики. Но оказавшись в команде Даниэль сразу почувствовал себя отлично – к тому же со многими людьми он уже был знаком по тем временам, когда только начинал свой путь в «Ф-1». И за рулем болида он с каждым кругом становится все лучше и лучше», – рассказал Тост.

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