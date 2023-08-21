Кристиан Хорнер сравнил Ферстаппена с Сенной и Простом: «Макс стремительно присоединяется к этой группе»

Кристиан Хорнер считает, что Макс Ферстаппен почти на равных с легендами «Формулы-1».

При этом руководитель « » признал, что проводить параллели между пилотами, которых разделяют десятилетия, тяжело.

«Сложно сравнивать гонщиков разных поколений, но назову и , легенд нашего спорта. Я считаю, что стремительно присоединяется к этой группе, хотя всегда трудно проводить параллели между разными поколениями», – заявил Хорнер.

Кристиан поделился собственными воспоминаниями о борьбе Сенны и Проста в « » по ходу сезона-1988:

«Между ними искрило. Трудно управлять, когда в команде две альфы – здорово, что я наблюдал со стороны.

Сам я был в лагере Найджела Мэнселла, нашего Найджа. Прекрасный пилотаж. В том сезоне у Найджела, к сожалению, была неконкурентоспособная машина, но да, невероятные выступления».

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