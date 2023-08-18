Лиам Лоусон о борьбе за титул в «Супер-Формуле»: «Моя цель – попасть в «Формулу-1»

Юниор « » поделился планами на будущее.

Лоусон проводит этот сезон в японской «Супер-Формуле» и в данный момент занимает второе место в общем зачете.

Лоусон считается претендентом на место в « » в следующем году.

«Останусь ли я тут на второй сезон? Зависит от того, как закончится этот чемпионат. Честно говоря, мне кажется, что если бы мы боролись за самые высокие места, за титул – как это сейчас и происходит, – и к концу сезона, то я бы посчитал, что выжал здесь все, что только мог. Но моя цель – попасть в «Формулу-1».

Что до самой серии, то здесь ты борешься с гораздо более взрослыми ребятами, и уровень уважения на трассе между пилотами намного выше. В «Ф-2» и «Ф-3» все участники, очевидно, пытаются достичь одной и той же цели, а учитывая то, как трудно на самом деле сейчас получить место в «Формуле-1», получается, что участники борются между собой за 1-2 места в «Ф-1», которые вообще могут не освободиться.

Так что в европейских сериях все настроены против друг друга, в то время как в «Супер-Формуле» я как бы нахожусь в другом мире относительно остальных. Для очень многих гонщиков выступления в «Супер-Формуле» – это их основная карьера. Они профессиональные гонщики, которые добились своей цели – и выступают либо в классе GT, либо в «Супер-Формуле». Поэтому между гонщиками, которые уже добились успеха, существует более высокий уровень взаимного уважения, в то время как для меня это скорее ступенька на пути к конечной цели», – рассказал Лоусон.

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