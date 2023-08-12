Ландо Норрис: «Хотелось бы погоняться в мотогонках, только придется никому об этом не рассказывать»

Пилот « » рассказал, что в будущем хотел бы попробовать себя в мотогонках.

По словам Норриса, он восхищается гонщиками MotoGP и считает, что для выступления в таких соревнованиях нужна невероятная смелость.

«Мне бы очень хотелось сделать это, только тогда мне придется никому об этом не рассказывать. Да, я бы хотел попробовать, сто процентов, но точно не пошел бы сразу в MotoGP. Потому что для меня это был бы конец.

Там тебя могут сбить буквально в каждом повороте. Это безумие, и с каждым разом, что я смотри гонки, они становятся все быстрее.

Эти парни просто сумасшедшие. Они намного более безумны, чем гонщики «Формулы-1».

По телевизору мотогонки кажутся быстрыми, но нужно посмотреть их вживую. Я то сижу в удобной маленькой машине, а эти ребята гоняются как есть. Думаю, они бы просто посмеялись над тем, что мне нужно пристегиваться ремнем безопасности.

Хотя, конечно, «Ф-1» и MotoGP – это немного разные вещи. Они немного быстрее на прямых, зато мы в сто раз быстрее проходим повороты», – рассказал Норрис.

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