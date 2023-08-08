Тренер травмировал Цуноду за несколько часов до старта сезона: «Глаз Юки болел 10 дней, но гонка вышла хорошей. Дурацкий инцидент, все могло сложиться хуже»

Майкл Итальяно, тренирующий Юки Цуноду, рассказал о нелепой травме пилота в Бахрейне.

Гонщик «Альфа Таури» проводил сессию за несколько часов до первой практики перед – первого совместного этапа Цуноды и Итальяно. Юки в шутку бросил мяч для гольфа в голень тренера, тот ответил и попал японцу в правый глаз, что вызвало сильную боль Юки и панику Майкла.

«Я впервые серьезно подумал, что могу потерять работу!

Каждое утро я проводил с Юки сессию на свежем воздухе, и ему очень нравилось. Наступила пятница, и я написал ему: «Ладно, пошли на сессию». Мы вышли, расстелили маты, и у меня был мяч для гольфа – мы использовали его, чтобы прокатать стопы, расслабить их.

Он прокатывал стопы, а я спину с валиком. Когда он закончил, то бросил мяч для гольфа в мою голень, и, конечно, было больно. Он захихикал – плюс работы с Юки в том, что стебемся друг над другом. Потом он взял валик и стал прокатывать спину, а я бросил мяч. Я даже не смотрел – думал, просто кину и, наверное, попаду в голень или что-то такое. И мяч ударил ему прямо в глаз. В правый глаз. Я даже услышал звук – чистое попадание. А мячи для гольфа жесткие.

Он катался по земле от боли, держался за глаз. Я запаниковал, побежал за льдом. Честно говоря, я ждал, что он меня разорвет. Я никогда так много не извинялся.

Я побежал в паддок, чтобы сказать всем: «Не спрашивайте ничего о глазе, хорошо? Я все уладил». Пошел к доктору, сказал, что я сделал, что нужны капли, и он такой: «Ты идиот». Я не предупредил маркетинговую команду, и буквально первый же человек, который вошел, был из маркетинга и сказал: «Боже мой, что с твоим глазом?»

Было видно, как Юки разочарован. Что-то вроде: «Что ты со мной сделал?» К счастью, все оказалось в порядке, мы воспользовались каплями. Глаз болел еще примерно десять дней, приходилось за ним следить.

И на самом деле гонка получилось довольно хорошей – думаю, 11-е место. Если бы гонка вышла плохой, меня точно можно было бы винить, 100 процентов.

Дурацкий инцидент – я буквально травмировал своего пилота перед стартом гоночного уик-энда – неидеальная ситуация. Безусловно, все могло [сложиться хуже], 100 процентов», – сообщил Итальяно в подкасте Pitstop.

Юки Цунода: «Риккардо и я ведем себя противоположным образом в «Альфа Таури». Сражение с опытным топ-гонщиком – новая ситуация, я готов»