Ферстаппен планирует запустить гоночную команду в GT3 в 2025-м

Двукратный чемпион «Формулы-1» намерен создать гоночную команду.

У пилота уже есть гоночная программа Verstappen.com Racing, созданная совместно с « », однако нидерландец размышляет о создании собственного коллектива. Ферстаппен рассказал, что команда должна участвовать в гонках GT3 в 2025 году по меньшей мере двумя машинами. В частности, не исключены выступления команды Макса в серии GT World Challenge.

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