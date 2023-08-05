Ферстаппен планирует запустить гоночную команду в GT3 в 2025-м

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Двукратный чемпион «Формулы-1» намерен создать гоночную команду.

У пилота уже есть гоночная программа Verstappen.com Racing, созданная совместно с «Ред Булл», однако нидерландец размышляет о создании собственного коллектива. Ферстаппен рассказал, что команда должна участвовать в гонках GT3 в 2025 году по меньшей мере двумя машинами. В частности, не исключены выступления команды Макса в серии GT World Challenge.

Макс Ферстаппен о доминировании: «Наслаждаюсь моментом. Но это дается нелегко»

Фернандо Алонсо: «Мне нравится Ферстаппен. Макс получает удовольствие от автоспорта, но остается вполне обычным человеком»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вроде читал, что он хочет чтобы там гоняли пилоты из симрейсинга.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий