Стролл разбил болид, первым выехав на сликах, квалификация к спринту остановлена красными флагами

Теги Гран-при Бельгии Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл попал в серьезную аварию в квалификации к спринту на Гран-при Бельгии.

На заключительных минутах второго сегмента трасса начала подсыхать, и Стролл первым перешел с промежуточных шин на «медиум». Ланс потерял болид и врезался в барьеры в безымянном повороте.

Сессию остановили красными флагами, второй сегмент не будет продолжен.

За текущими результатами квалификации можно следить на странице нашего онлайна.

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5 комментариев

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ЭЮЯ
В Астоне клоуны, они хотя бы Алонсо провели в десятку сначала, а потом уже выпускали суицидника на медиуме. А так оба мимо.
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Марат Кагин
рано на слики перешли
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Idacius
Ответ Grigpar
Это самая тупая ошибка, что я видел за последнее время: - просидеть Q2 в боксах; - одеть медиум пилоту, а не софт, когда он на интермедиатах может спокойно поставить время и запихнуть его в рисковую ситуации, когда он докладывал мостику об этом; - не позвать его в боксы; - выпустить этого пилота вперед 2-го пилота, который не имел ни одной попытки. - и все это перед коротким спринтом, где нельзя отыграться. Полностью потерянная суббота - квала, гонка, детали, да еще и ремонт надо быстро делать. ГЕНИАЛЬНАЯ ТУПОСТЬ!
Ну софт они не могли поставить
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0
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Grigpar
Это самая тупая ошибка, что я видел за последнее время:

- просидеть Q2 в боксах;
- одеть медиум пилоту, а не софт, когда он на интермедиатах может спокойно поставить время и запихнуть его в рисковую ситуации, когда он докладывал мостику об этом;
- не позвать его в боксы;
- выпустить этого пилота вперед 2-го пилота, который не имел ни одной попытки.
- и все это перед коротким спринтом, где нельзя отыграться.

Полностью потерянная суббота - квала, гонка, детали, да еще и ремонт надо быстро делать.

ГЕНИАЛЬНАЯ ТУПОСТЬ!
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