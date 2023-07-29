Стролл разбил болид, первым выехав на сликах, квалификация к спринту остановлена красными флагами
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл попал в серьезную аварию в квалификации к спринту на Гран-при Бельгии.
На заключительных минутах второго сегмента трасса начала подсыхать, и Стролл первым перешел с промежуточных шин на «медиум». Ланс потерял болид и врезался в барьеры в безымянном повороте.
Сессию остановили красными флагами, второй сегмент не будет продолжен.
За текущими результатами квалификации можно следить на странице нашего онлайна.
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- просидеть Q2 в боксах;
- одеть медиум пилоту, а не софт, когда он на интермедиатах может спокойно поставить время и запихнуть его в рисковую ситуации, когда он докладывал мостику об этом;
- не позвать его в боксы;
- выпустить этого пилота вперед 2-го пилота, который не имел ни одной попытки.
- и все это перед коротким спринтом, где нельзя отыграться.
Полностью потерянная суббота - квала, гонка, детали, да еще и ремонт надо быстро делать.
ГЕНИАЛЬНАЯ ТУПОСТЬ!