Стролл разбил болид, первым выехав на сликах, квалификация к спринту остановлена красными флагами

Пилот « » попал в серьезную аварию в квалификации к спринту на .

На заключительных минутах второго сегмента трасса начала подсыхать, и Стролл первым перешел с промежуточных шин на «медиум». Ланс потерял болид и врезался в барьеры в безымянном повороте.

Сессию остановили красными флагами, второй сегмент не будет продолжен.

За текущими результатами квалификации можно следить на странице нашего онлайна.

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram