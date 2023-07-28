Тото Вольфф: «У Расселла сзади вместо крыла чуть ли не амбарная дверь»

Теги Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал итоги квалификации к Гран-при Бельгии. В воскресенье Льюис Хэмилтон начнет гонку с третьего места благодаря штрафу Макса Ферстаппена, а Джордж Расселл – с восьмого.

«Третье место – это хорошо. Вы можете заметить, что здесь стартовать со второго довольно нелегко.

Думаю, мы не могли оценить, как работали наши новинки, из-за сложных условий. Будем надеяться на сухую субботу и сухое воскресенье.

Вы можете увидеть, что Льюис и Джордж едут с разными задними крыльями и конфигурациями. Видно, как Льюис способен выжимать больше скорости из своего болида.

У Джорджа сзади [вместо крыла] чуть ли не амбарная дверь, и это может быть выгодно, с точки зрения работы с шинами в воскресенье. Но сегодня это не помогло, так что нам нужно понять, почему так вышло», – сказал Вольфф.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

5 комментариев

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Rodbert
Нам нужно понять почему амбарная дверь не помогла в квале.
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Andres Dandaras
Так это ваша проблема что болид шлак что даже амбарная дверь не помогает
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Gonshic
Рассел был против, но староста деревни настоял на амбарной двери, хорошо что не ворота поставили
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