Тото Вольфф: «У Расселла сзади вместо крыла чуть ли не амбарная дверь»

Руководитель « » прокомментировал итоги квалификации к Гран-при Бельгии. В воскресенье начнет гонку с третьего места благодаря штрафу Макса Ферстаппена, а – с восьмого.

«Третье место – это хорошо. Вы можете заметить, что здесь стартовать со второго довольно нелегко.

Думаю, мы не могли оценить, как работали наши новинки, из-за сложных условий. Будем надеяться на сухую субботу и сухое воскресенье.

Вы можете увидеть, что Льюис и Джордж едут с разными задними крыльями и конфигурациями. Видно, как Льюис способен выжимать больше скорости из своего болида.

У Джорджа сзади [вместо крыла] чуть ли не амбарная дверь, и это может быть выгодно, с точки зрения работы с шинами в воскресенье. Но сегодня это не помогло, так что нам нужно понять, почему так вышло», – сказал Вольфф.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й