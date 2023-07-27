Макс Ферстаппен: «В Монако гораздо опаснее, чем в Спа»

Макс Ферстаппен считает трассу Гран-при Монако более опасной, чем «Спа-Франкоршам».

В Бельгии за последние сезоны погибли два молодых пилота – Антуан Юбер и Дилано ван’т Хофф.

«Не думаю, что это связано с трассой. Да, есть опасные повороты, и под дождем риски возрастают. Все достаточно компетентны, чтобы принимать правильные решения. Если слишком мокро – значит, слишком мокро.

Всегда есть вещи, которые можно улучшить. Мы гоняемся в , а там гораздо опаснее, чем здесь, но мы гоняемся, потому что это считается достаточно безопасным.

Увы, аварии случаются. Если пересмотреть инциденты, видно, что очень не повезло. Мало что можно сделать, чтобы сильно повысить безопасность. Есть и другие треки, где можно попасть в аварию и вылететь на траекторию, и при плохой видимости такое повторится. В каком-то смысле не повезло, что в Спа это случилось дважды в течение небольшого промежутка времени», – заявил гонщик « » перед .

Ранее двукратный чемпион «Формулы-1» рассуждал о том, что трек в Саудовской Аравии опаснее бельгийского.

Макс Ферстаппен: «Трасса в Саудовской Аравии опаснее, чем в Спа. Пока там ничего не случится, никто не выскажется»

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