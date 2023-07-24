«Порше» останется в «Формуле E» как минимум до 2026 года
«Порше» объявила о том, что останется в «Формуле E» до конца сезона-2025/2026.
Изначально немецкий производитель планировал выступать как минимум до 2024 года.
«Порше» участвует в чемпионате электроболидов с 2019-го и в настоящий момент занимает вторую позицию в зачете команд. Паскаль Верляйн лидировал в первой половине сезона, однако перед заключительными этапами в Лондоне сохраняет лишь математические шансы на титул.
С сезона-2026/2027 «Формула E» намерена перейти на четвертое поколение автомобилей.
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