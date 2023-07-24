Кристиан Хорнер: «Учитывая наши обстоятельства, мы должны сфокусироваться на следующем сезоне»

Руководитель «Ред Булл» рассказал, что обновления на Гран-при Венгрии могут стать последними для команды в этом году из-за ограниченного времени работы в аэротрубе.

Будучи лидером чемпионата после середины сезона, «Ред Булл» сможет работать с аэротрубой всего 70% от базового времени. Кроме того, продолжает действовать штраф, который команда получила в прошлом году за нарушение лимита бюджета. Из-за этого время работы с аэротрубой сократится еще на 10%.

В то же время «Мерседесу» отведено 75% времени, «Астон Мартин» – 80%, а «Феррари» – 85%.

«Команда привезла обновления, как и обещала. С этой точки зрения, вопрос закрыт. И теперь, учитывая наши обстоятельства, мы должны сфокусироваться на следующем сезоне, потому что в сравнении с конкурентами у нас значительный дефицит времени работы с аэротрубой. Мы должны быть очень избирательны в вопросах ее применения.

Штраф действует до октября этого года, так что, с точки зрения количества возможных сессий за неделю, мы серьезно уступаем второму и третьему месту. И еще больше проигрываем в этом вопросе четвертой и пятой команде. А если вы сравните то, сколько сессий может проводить «Макларен» в аэротрубе, с нашим положением, то заметите огромную-преогромную разницу.

Так что, конечно, нам нужно быть очень избирательными. Вот почему команда инженеров в Милтон-Кинсе великолепно справляется со своей работой, учитывая, как превосходно они развивают болид», – сказал Хорнер.

Кристиан также отметил, что теперь, когда все внимание команды направлено на сезон-2024, дальнейшие обновления будут связаны с конфигурациями трасс. Скорее всего, на такие треки, как «Монца» и «Спа», «Ред Булл» привезет элементы для снижения лобового сопротивления.

«У нас будет пару специфичных деталей для определенных трасс, но ничего такого, чего бы еще не делали или не придумывали».

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