Гельмут Марко: «Венгрия и Сингапур – самые тяжелые трассы для «Ред Булл» по расчетам. Мы испытываем облегчение после уверенной победы»

Гельмут Марко рассчитывает на продолжение победной серии «Ред Булл».

Команда побила рекорд «Формулы-1», одержав 12-ю победу подряд. По словам советника «Ред Булл», в был преодолен один из самых трудных барьеров на пути к сезону без поражений.

«Было некоторое беспокойство: по нашим расчетам, здесь и в – самые тяжелые для нас трассы.

Но после победы, да еще такой уверенной, конечно, мы испытываем облегчение. Кроме того, это наш 250-й подиум или вроде того. С каждой победой мы погружаемся в сферы, о которых и не мечтали, не могли представить», – заявил австрийский специалист.

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