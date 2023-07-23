Гельмут Марко: «Венгрия и Сингапур – самые тяжелые трассы для «Ред Булл» по расчетам. Мы испытываем облегчение после уверенной победы»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Гельмут Марко Авто

Гельмут Марко рассчитывает на продолжение победной серии «Ред Булл».

Команда побила рекорд «Формулы-1», одержав 12-ю победу подряд. По словам советника «Ред Булл», в Венгрии был преодолен один из самых трудных барьеров на пути к сезону без поражений.

«Было некоторое беспокойство: по нашим расчетам, здесь и в Сингапуре – самые тяжелые для нас трассы.

Но после победы, да еще такой уверенной, конечно, мы испытываем облегчение. Кроме того, это наш 250-й подиум или вроде того. С каждой победой мы погружаемся в сферы, о которых и не мечтали, не могли представить», – заявил австрийский специалист.

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8 комментариев

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V3ttel
В Бельгии будет что-то страшное
+10
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Jurgen Klinsmann
рб настолько быстры, что даже на самых тяжелых для себя трассах побеждают уверенно.
+3
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Scorpio
да-да, слегка превозмоганий не повредит.
но надежда на ФИА, что амерские боссы и рынок не поймут этот тихий европейский затишок, где попавший в мету ставит рачком остальных, и даже денег нет это исправить весь регламент до смены
+4
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<~Inter~>
Ответ Jurgen Klinsmann
рб настолько быстры, что даже на самых тяжелых для себя трассах побеждают уверенно.
По факту это делает один Макс. С Пересом остальные вполне себе могут бороться на своих машинах
+3
-2
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Luca di Montezemolo
А так это не подходящая трасса была, понятно. Офигеть читерстапен тошнил всю гонку на своем звездолёте
53 1:20.504
54 1:23.935
55 1:22.847
56 1:22.600
57 1:22.425
58 1:22.650
59 1:21.880
60 1:21.554
Норрис даже из 1.22 не вышел.
+1
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Yury Sin
Ответ <~Inter~>
По факту это делает один Макс. С Пересом остальные вполне себе могут бороться на своих машинах
Поправка: могут, если он стартует откуда-то из конца 1-й десятки или хуже. И то не всегда. Но это уже его проблема исключительно, а не машины.
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Jurgen Klinsmann
Ответ <~Inter~>
По факту это делает один Макс. С Пересом остальные вполне себе могут бороться на своих машинах
просто перез настолько средний пилот, что даже на самовозе не может стабильно доминировать над остальным пелотоном.
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