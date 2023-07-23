Гельмут Марко: «Венгрия и Сингапур – самые тяжелые трассы для «Ред Булл» по расчетам. Мы испытываем облегчение после уверенной победы»
Гельмут Марко рассчитывает на продолжение победной серии «Ред Булл».
Команда побила рекорд «Формулы-1», одержав 12-ю победу подряд. По словам советника «Ред Булл», в Венгрии был преодолен один из самых трудных барьеров на пути к сезону без поражений.
«Было некоторое беспокойство: по нашим расчетам, здесь и в Сингапуре – самые тяжелые для нас трассы.
Но после победы, да еще такой уверенной, конечно, мы испытываем облегчение. Кроме того, это наш 250-й подиум или вроде того. С каждой победой мы погружаемся в сферы, о которых и не мечтали, не могли представить», – заявил австрийский специалист.
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