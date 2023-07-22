Шарль Леклер: «Феррари» ожидала скорость «Альфа Ромео», а я думал, что в симуляциях ошибка»

Шарль Леклер не верил, что «Альфа Ромео» мощно выступит в Венгрии, несмотря на симуляции.

Чжоу Гуаньюй показал пятое время в квалификации, опередив Шарля, стал седьмым. По словам , « » предвидела такую ситуацию после пятничных практик.

«Они очень сильны. Вчера команда показала мне симуляции – где, как мы считаем, окажутся соперники – и они выглядели неплохо. Я подумал: «Может, здесь что-то не то, какая-то ошибка», а сегодня они доказали, что я был неправ. Команда это ожидала», – заявил монегаск.

Шарль затруднился назвать причины прорыва своего бывшего коллектива:

«Очень сложно понять. Насколько я знаю – не проверял, но не думаю, что команда привезла какие-либо существенные обновления. Но ситуация меняется от уик-энда к уик-энду. Очень сложно понять».

Чжоу Гуаньюй: «Я выложился на максимуме и вряд ли бы сумел проехать свой круг сильно лучше»

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

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