Шарль Леклер: «Феррари» ожидала скорость «Альфа Ромео», а я думал, что в симуляциях ошибка»

Теги Гран-при Венгрии Феррари Формула-1 Валттери Боттас Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Альфа Ромео Авто

Шарль Леклер не верил, что «Альфа Ромео» мощно выступит в Венгрии, несмотря на симуляции.

Чжоу Гуаньюй показал пятое время в квалификации, опередив Шарля, Валттери Боттас стал седьмым. По словам Леклера, «Феррари» предвидела такую ситуацию после пятничных практик.

«Они очень сильны. Вчера команда показала мне симуляции – где, как мы считаем, окажутся соперники – и они выглядели неплохо. Я подумал: «Может, здесь что-то не то, какая-то ошибка», а сегодня они доказали, что я был неправ. Команда это ожидала», – заявил монегаск.

Шарль затруднился назвать причины прорыва своего бывшего коллектива:

«Очень сложно понять. Насколько я знаю – не проверял, но не думаю, что команда привезла какие-либо существенные обновления. Но ситуация меняется от уик-энда к уик-энду. Очень сложно понять».

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