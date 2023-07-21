Франц Тост: «Риккардо быстро освоится в «Альфа Таури»

Руководитель «Альфа Таури» прокомментировал переход в команду .

Риккардо проведет в команде остаток сезона, заменив Ника де Вриса.

«Даниэль побывал на нашей гоночной базе в Фаэнце всего неделю назад, и возвращение получилось очень трогательным, ведь он уже выступал за нас десять лет назад.

Мы очень рады, что Даниэль снова выступает за нашу команду. О том, как сильно он изменился за все эти годы, мы узнаем только через несколько гонок. Как человек он заметно повзрослел. Однако неизменным остался его открытый и позитивный характер, он всегда был таким. Даниэль замечательный человек.

Я полагаю, он очень быстро освоится в « ». Полагаю, у них с не возникнет никаких проблем. У Юки были отличные отношения с Пьером Гасли, они хорошо ладили с Ником де Врисом. Конечно, Юки будет стремиться опередить напарника, и наоборот, но я не вижу, чтобы с точки зрения личных отношений у гонщиков могли возникнуть какие-то проблемы», – рассказал Тост.

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