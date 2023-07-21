Алекс Албон: «Слухи о «Феррари» подчеркивают, что сезон проходит хорошо. Могу только радоваться»

Алекс Албон считает, что слухи о «Феррари» являются для него плюсом.

Итальянская пресса сообщала, что Скудерия пытается подписать пилота « » на сезон-2025.

«Думаю, да, хорошие слухи – это всегда приятно. Думаю, это подчеркивает, что сезон пока проходит хорошо. Могу только радоваться таким вещам.

Конечно, это просто слухи. Но я не жалуюсь. Мне кажется, я в хорошей форме, не буду отрицать. Во-первых, я провожу второй сезон в одной и той же команде, а это в каком-то смысле роскошь», – заявил Албон перед .

Албон и «Феррари» обсуждали переход Алекса на место Сайнса в 2025-м (GdS)

Фредерик Вассер: «Хорошие выступления Албона не означают, что «Феррари» заинтересована в нем. Не знаю, откуда это взялось»

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