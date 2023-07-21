Даниэль Риккардо: «Буду рад увидеть де Вриса в «Ф-1». Год назад я не был уверен, что когда-либо вернусь»

Даниэль Риккардо высказался об уходе Ника де Вриса, которого он заменил в «Альфа Таури».

Де Врис провел в «Формуле-1» лишь 11 Гран-при – один за «Уильямс» в прошлом году и десять за «Альфа Таури». Риккардо не исключил, что вновь увидит нидерландца на решетке.

«Конечно, ты сочувствуешь другим пилотам. Мы всю жизнь трудимся ради этого. И мне действительно жаль . В «Ф-1» у него мало опыта, чего не скажешь об автоспорте в целом. Ему почти 30. Так что, мне кажется, он достаточно зрелый пилот, чтобы понимать, как работает «Ф-1». И если он по-прежнему хочет, чтобы все сработало, думаю, он может вернуться.

Я вспоминаю себя год назад – я не был уверен, что когда-либо снова буду гоняться в машине «Ф-1». Прошел год, и я тут. Всякое случается. Так что, если у него есть желание, не надо отчаиваться.

Это относится к чему угодно в жизни: бывают падения, но важно подниматься. Я желаю ему удачи. Если я когда-либо снова увижу его на решетке, буду рад», – сказал Даниэль перед .

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