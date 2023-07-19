Дэймон Хилл о шансах «Ред Булл» выиграть все гонки в сезоне: «Опыт подсказывает, что помешать этому могут лишь двое: Алонсо или Хэмилтон»
Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл оценил шансы «Ред Булл» выиграть все гонки в нынешнем сезоне.
Хилл считает, что остановить «Ред Булл» и прервать их победную серию под силу только двум гонщикам – и что это сделает либо Фернандо Алонсо, либо Льюис Хэмилтон.
«Победа во всех гонках сезона – это достижение, которое еще никому не покорялось. В «Ред Булл» продолжают говорить, что не смогут этого сделать, но на самом деле они были бы очень рады такому достижению.
Мой опыт подсказывает, что есть всего два гонщика, которые могут этому помешать: Фернандо Алонсо или Льюис Хэмилтон должны снова победить.
Если же им этого не удастся, то Макс Ферстаппен, как мне кажется, может выиграть все оставшиеся гонки. Это стало бы для него невероятным достижением, а стремление достичь такого результата добавило бы напряжения концовке сезона», – рассказал Хилл.
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