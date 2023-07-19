Франц Тост: «Де Врис хороший гонщик, но конкуренция в «Ф-1» очень высока»

Руководитель « » высказался о решении команды расстаться с Ником де Врисом.

По словам Тоста, против де Вриса сыграло неудачное стечение обстоятельств и ряда факторов.

«Разумеется, я сочувствую Нику. Это было очень трудное решение, ведь Ник – замечательный человек. У нас были хорошие отношения.

Де Врис хороший гонщик. Он побеждал в «Формуле-Рено», «Формуле-3», «Формуле-2», стал чемпионом «Формулы Е». Однако за последние годы « » сильно изменилась. И когда молодой гонщик приходит в этот спорт, он должен быть очень хорошо подготовлен профессионально.

Что именно я под этим имею в виду? Прежде чем прийти в «Формулу-1», гонщик должен накатать около 5000 км на тестах. С Ником мы тоже проводили такие тесты, но не смогли накатать необходимый километраж.

А также в начале года ему пришлось выступать на трассах, на многих из которых он никогда раньше не гонялся. Например, в Саудовской Аравии, Майами, Мельбурне. А еще были этапы со спринт-заездами, по ходу таких уик-эндов перед квалификацией у пилота есть всего одна практика. Новичку в такой ситуации очень сложно показать хороший результат.

Более того, конкуренция в «Формуле-1» сейчас очень и очень высока. Нет ни одного гонщика, который бы незаслуженно занимал свое место. И если посмотреть на вторую половину сезона – то там тоже будет много гонок на трассах, на которых Ник никогда не выступал. В его случае это было серьезным недостатком. же, напротив, отлично знает все эти трассы, поэтому мы его и выбрали», – рассказал Тост.

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