Макс Ферстаппен: «Мне нравится лидировать, быть впереди всех, больше всего я наслаждаюсь именно этим»

Пилот « » оценил шансы команды выиграть все Гран-при в нынешнем сезоне.

Ферстаппен отметил, что рекорды не являются для него самоцелью и просто любит побеждать.

«Оставаться непобежденными весь сезон будет очень трудно. Но я всегда верю в себя. Мне кажется, что это важно, что это вообще самое главное. И я верю в нашу машину, верю в команду, во всех ребят, которые в ней работают.

Я живу настоящим и стараюсь добиться максимума того, чего могу. Мне нравится быть впереди. Нравится лидировать, быть впереди всех, больше всего я наслаждаюсь именно этим.

Тут весь вопрос в том, чего ты хочешь добиться. Вот почему я люблю этот спорт. Конечно, я люблю гоняться на пределе, но еще я люблю побеждать.

Безусловно, в «Формуле-1» я всегда буду выкладываться на максимуме. Но при этом я понимаю, что « » – это еще не все, и что в жизни есть еще очень много интересного. Так что когда я закончу карьеру в «Ф-1», я хочу заняться и другими вещами, которые мне нравятся», – рассказал Ферстаппен.

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