Макс Ферстаппен: «Мне нравится лидировать, быть впереди всех, больше всего я наслаждаюсь именно этим»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил шансы команды выиграть все Гран-при в нынешнем сезоне.

Ферстаппен отметил, что рекорды не являются для него самоцелью и просто любит побеждать.

«Оставаться непобежденными весь сезон будет очень трудно. Но я всегда верю в себя. Мне кажется, что это важно, что это вообще самое главное. И я верю в нашу машину, верю в команду, во всех ребят, которые в ней работают.

Я живу настоящим и стараюсь добиться максимума того, чего могу. Мне нравится быть впереди. Нравится лидировать, быть впереди всех, больше всего я наслаждаюсь именно этим.

Тут весь вопрос в том, чего ты хочешь добиться. Вот почему я люблю этот спорт. Конечно, я люблю гоняться на пределе, но еще я люблю побеждать.

Безусловно, в «Формуле-1» я всегда буду выкладываться на максимуме. Но при этом я понимаю, что «Формула-1» – это еще не все, и что в жизни есть еще очень много интересного. Так что когда я закончу карьеру в «Ф-1», я хочу заняться и другими вещами, которые мне нравятся», – рассказал Ферстаппен.

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6 комментариев

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grag68
Потому пересу и перекрыли кислород, чтобы даже в теории не мог лидировать. Иначе принцесса заплачет и побежит жаловаться)))
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arsenal.ave
Странно, если бы он сказал обратное))
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Дмитрий Фурсов
Ну конечно, потому что в этом случае он в детстве не получал п#####ей от бати
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мать Зетмира
Ответ arsenal.ave
Странно, если бы он сказал обратное))
Ну ни для кого странным, не было, когда Льюис во времена его доминирования пел дифрамбы про превозмогание на 8 по скорости машине.)))
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Максим Макеев
Ответ grag68
Потому пересу и перекрыли кислород, чтобы даже в теории не мог лидировать. Иначе принцесса заплачет и побежит жаловаться)))
никто ему ничего не делал
просто много квалификаций были дождевыми а у него навык езды в дождь как у меня в вязании
взять к примеру спринт Австрии который был дождливым
Перес умудрился уступить 22 секунды Максу к моменту финиша спринта🙃
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irs118return
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Ответ grag68
Потому пересу и перекрыли кислород, чтобы даже в теории не мог лидировать. Иначе принцесса заплачет и побежит жаловаться)))
это про Макса новость , не про Люсю😄🤡
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