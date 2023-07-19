Гюнтер Штайнер: «Надеюсь, сможем объявить о новом контракте с Хюлькенбергом уже совсем скоро. Мы им очень довольны»

Теги Нико Хюлькенберг Формула-1 Джин Хаас Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о скором подписании нового контракта с Нико Хюлькенбергом.

По словам Штайнера, владелец команды Джин Хаас приедет в Европу и будет присутствовать на этапах в Венгрии и Бельгии – и в том числе сможет официально утвердить новый контракт с Хюлькенбергом.

«Джин Хаас приедет на этапы в Венгрии и Спа. Конечно, мы уже говорили об этом. Но намного приятнее, когда можешь оформить все при личной встрече, а не по телефону или видеозвонку. Решение данного вопроса не займет много времени. Надеюсь, мы сможем объявить о новом контракте с Нико уже совсем скоро. Мы им очень довольны.

Честно говоря, я не ожидал, что он сразу сможет набрать такую форму. А он пришел в команду и сходу включился в работу. Мы знали, что Нико хорош, но не предполагали, что он сразу наберет такую форму», – рассказал Штайнер.

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5 комментариев

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trav
Там Попов на Фабричновой женился!
Где новость, редакция?))
+8
0
+8
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bettini
Ответ trav
Там Попов на Фабричновой женился! Где новость, редакция?))
Серьезно?)
+4
0
+4
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SilenceKeeper54
Только есть ощущение, что он в КАЖДОЙ гонке передний спойлер на старте ломает...
0
0
0
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voroninboris
Ответ bettini
Серьезно?)
да, он сам фотки в своих соц сетях запостил
0
0
0
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timson
Ответ SilenceKeeper54
Только есть ощущение, что он в КАЖДОЙ гонке передний спойлер на старте ломает...
ну спойлер это копейки. мик машину располовинивал))
0
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