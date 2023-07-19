Гюнтер Штайнер: «Надеюсь, сможем объявить о новом контракте с Хюлькенбергом уже совсем скоро. Мы им очень довольны»

Руководитель «Хааса» рассказал о скором подписании нового контракта с .

По словам Штайнера, владелец команды Джин Хаас приедет в Европу и будет присутствовать на этапах в Венгрии и Бельгии – и в том числе сможет официально утвердить новый контракт с Хюлькенбергом.

« приедет на этапы в Венгрии и Спа. Конечно, мы уже говорили об этом. Но намного приятнее, когда можешь оформить все при личной встрече, а не по телефону или видеозвонку. Решение данного вопроса не займет много времени. Надеюсь, мы сможем объявить о новом контракте с Нико уже совсем скоро. Мы им очень довольны.

Честно говоря, я не ожидал, что он сразу сможет набрать такую форму. А он пришел в команду и сходу включился в работу. Мы знали, что Нико хорош, но не предполагали, что он сразу наберет такую форму», – рассказал Штайнер.

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