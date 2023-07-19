Тед Кравиц: «На самом деле, когда Перес был на самом верху и отбирал очки у Ферстаппена, это создавало «Ред Булл» проблемы»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Тед Кравиц Лиам Лоусон Авто

Журналист Sky Sports Тед Кравиц уверен, что позиции Серхио Переса в «Ред Булл» ничто не угрожает.

По мнению Кравица, в «Ред Булл» не собираются возвращать в команду Даниэля Риккардо, который проведет вторую половину сезона в составе «Альфа Таури», заменив Ника де Вриса:

«Лиам Лоусон к этому не готов, Даниэль Риккардо в «Ред Булл» не вернется, Алексу Албону, можно предположить, настойчиво посоветуют пока оставаться в его нынешней команде, да и Гельмут Марко вряд ли на самом деле хочет его возвращения. Так что говорить о замене Серхио Переса в следующем году не имеет смысла».

Также Кравиц считает, что ухудшение результатов Переса относительно начала сезона на самом деле полностью устраивает «Ред Булл»:

«На самом деле, это создавало «Ред Булл» проблемы – когда Чеко был на самом верху и отбирал очки у Макса, тот был в ярости, в гневе, он был разочарован ситуацией. И это было проблемой. Теперь же «Ред Булл» все равно выиграет Кубок конструкторов, учитывая то, сколько очков набирает Макс, а сам Макс выиграет чемпионат».

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