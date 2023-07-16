Серхио Перес: «Цель на данный момент – безусловное второе место в чемпионате»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес признал, что целью на остаток сезона будет второе место в чемпионате.
По словам Переса, он понимает отсутствие шансов догнать своего напарника Макса Ферстаппена в этом году:
«В «Формуле-1» важна только итоговая позиция в чемпионате после Гран-при Абу-Даби, но нельзя сказать, что сейчас я только каким-то чудом занимаю вторую позицию в общем зачете. Я выигрывал гонки. У меня было несколько неудачных Гран-при, но впереди у нас в любом случае будет еще достаточно возможностей. Цель на данный момент? Безусловное второе место в чемпионате. Но сейчас я думаю только о подготовке к Гран-при Венгрии».
Также Перес отметил своих испаноязычных коллег Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса:
«Выступления Фернандо в этом году стали большим сюрпризом. Им в «Астон Мартин» удалось сделать большой шаг вперед. Как мы видим, сейчас шаг вперед сделал и «Макларен». Так что борьба становится плотнее, отрывы сокращаются.
Карлос и Фернандо – отличные гонщики. Испания должна воспользоваться шансом и наслаждаться моментом, ведь такое в истории испанского автоспорта может и не повториться. Хотя я надеюсь, что впереди (среди испаноговорящих гонщиков) все же окажется мексиканец».
«Макларен» летит на подиумы и отбивается от «Мерседеса» – стал второй силой «Ф-1»? Насколько реален прогресс?
Середина: безусловное второе место
Конец: место бы не про##ать :)