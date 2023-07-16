Серхио Перес: «Цель на данный момент – безусловное второе место в чемпионате»

Теги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес признал, что целью на остаток сезона будет второе место в чемпионате.

По словам Переса, он понимает отсутствие шансов догнать своего напарника Макса Ферстаппена в этом году:

«В «Формуле-1» важна только итоговая позиция в чемпионате после Гран-при Абу-Даби, но нельзя сказать, что сейчас я только каким-то чудом занимаю вторую позицию в общем зачете. Я выигрывал гонки. У меня было несколько неудачных Гран-при, но впереди у нас в любом случае будет еще достаточно возможностей. Цель на данный момент? Безусловное второе место в чемпионате. Но сейчас я думаю только о подготовке к Гран-при Венгрии».

Также Перес отметил своих испаноязычных коллег Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса:

«Выступления Фернандо в этом году стали большим сюрпризом. Им в «Астон Мартин» удалось сделать большой шаг вперед. Как мы видим, сейчас шаг вперед сделал и «Макларен». Так что борьба становится плотнее, отрывы сокращаются.

Карлос и Фернандо – отличные гонщики. Испания должна воспользоваться шансом и наслаждаться моментом, ведь такое в истории испанского автоспорта может и не повториться. Хотя я надеюсь, что впереди (среди испаноговорящих гонщиков) все же окажется мексиканец».

«Макларен» летит на подиумы и отбивается от «Мерседеса» – стал второй силой «Ф-1»? Насколько реален прогресс?

2 комментария

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sal398
Начало сезона: поборюсь за чемпионство!
Середина: безусловное второе место
Конец: место бы не про##ать :)
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Великий Алонсо
Я в шоке с этого чувака, амбициозные цели, ничего не скажешь 🤣. Как на нынешнем РБ возможно вообще закончить чемпионат ниже второго места? Как? Я думаю если сейчас даже Виталика Петрова посадить на РБ вместо Переса, то он не упустил бы это второе место, это нереально. Между РБ и всеми остальными пропасть.
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