Серхио Перес: «Цель на данный момент – безусловное второе место в чемпионате»

Пилот « » признал, что целью на остаток сезона будет второе место в чемпионате.

По словам Переса, он понимает отсутствие шансов догнать своего напарника Макса Ферстаппена в этом году:

«В «Формуле-1» важна только итоговая позиция в чемпионате после Гран-при Абу-Даби, но нельзя сказать, что сейчас я только каким-то чудом занимаю вторую позицию в общем зачете. Я выигрывал гонки. У меня было несколько неудачных Гран-при, но впереди у нас в любом случае будет еще достаточно возможностей. Цель на данный момент? Безусловное второе место в чемпионате. Но сейчас я думаю только о подготовке к Гран-при Венгрии».

Также Перес отметил своих испаноязычных коллег и :

«Выступления Фернандо в этом году стали большим сюрпризом. Им в « » удалось сделать большой шаг вперед. Как мы видим, сейчас шаг вперед сделал и «Макларен». Так что борьба становится плотнее, отрывы сокращаются.

Карлос и Фернандо – отличные гонщики. Испания должна воспользоваться шансом и наслаждаться моментом, ведь такое в истории испанского автоспорта может и не повториться. Хотя я надеюсь, что впереди (среди испаноговорящих гонщиков) все же окажется мексиканец».

«Макларен» летит на подиумы и отбивается от «Мерседеса» – стал второй силой «Ф-1»? Насколько реален прогресс?