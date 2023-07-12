Кристиан Хорнер: «Команды уже начали сближаться по скорости. У нас не будет еще одного семилетнего доминирования одного коллектива»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 регламент Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер уверен, что конкуренты в ближайшем будущем догонят австрийскую команду и в «Формуле-1» не будет семилетнего доминирования одного коллектива, как было в прошлый раз в случае с «Мерседесом»:

«О «Формуле-1» одно мы знаем наверняка – команды начнут сближаться по скорости. Как вы сами можете видеть, это уже происходит. А самое важно для этого сближения – стабильность.

Стабильность регламента значительно сблизит команды по скорости. Это уже происходит. Так что у нас не будет еще одного семилетнего доминирования одной команды.

Двигатели по своим возможностям сейчас стали почти равны, и команды будут гораздо быстрее развивать шасси, чем силовые установки. И даже на дистанции с начала этого сезона до настоящего момента мы видим, как команды начали сближаться по скорости».

Также Хорнер назвал неизбежным процесс копирования командами наиболее удачных решений лидеров. Одним из последних примеров стал «Макларен», где переработали свой болид, адаптировав многие идеи «Ред Булл», и смогли добиться заметного прогресса к середине сезона:

«Да, у них очень похожая концепция, я посмотрел на их машину, когда мы были на стартовой решетке. Можно сказать, что философия подхода к конструкции болида очень похожа. Для нас это довольно лестно.

И это в любом случае неизбежный процесс, так почему нет? Когда у вас есть машина, которая показывает отличные результаты, решение постараться повторить ее конструкцию кажется вполне логичным, что и сделали некоторые команды. Они показали отличные результаты на трассе, но посмотрим, что будет в следующих гонках».

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4 комментария

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Paninaro
90-е: 6 чемпионов мира
00-е: 5 чемпионов мира
10-е: 3 чемпиона мира
20-е: ?

Тенденция.
+1
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V3ttel
Конечно. Когда же было иначе в 21 веке. Именно. Никогда
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seryas
Ответ Дмитрий Дудников
Чот запутался Кристиан, не доминировал Мерс семь лет, с какого-то времени они стали третьей машиной по скорости, просто Льюис (каждый раз) удачно проезжал круг в квалификации, отдавая все силы ради одного круга. Даже Тото был (каждый раз) удивлён скоростью Мерседес и сам говорил об этом.
Все верно! Просто Льюис умеет все силы ради одного круга отдавать, а больше никто не умеет. А, начиная с прошлого года, и Льюис разучился все силы отдавать.
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