Чжоу Гуаньюй: «Конфигурацию трассы в Спа надо изменить, установить шикану в «О Руж», как в 1994-м»
Чжоу Гуаньюй считает, что конфигурацию трассы в Спа необходимо поменять.
В нынешнем сезоне в Бельгии погиб пилот Регионального европейского чемпионата «Формулы» Дилано ван’т Хофф. В 2019-м от травм скончался гонщик «Формулы-2» Антуан Юбер – в том заезде участвовал и Чжоу, ныне выступающий за «Альфа Ромео» в «Формуле-1». Чжоу и Юбер были коллегами по молодежной программе «Рено».
«На мой взгляд, конфигурацию трассы нужно изменить. Я потерял там друга в 2019 году, Антуана – это больно. Это исторический, культовый поворот, но в прошлом мы потеряли слишком много жизней», – сказал Гуаньюй.
Чжоу считает, что оптимальным решением стала бы установка шиканы в связке «О Руж»-«Радийон». Такой подход применили в 1994 году после катастрофического Гран-при Сан-Марино, когда погибли Айртон Сенна и Роланд Ратценбергер.
«Я видел видео с медленной шиканой. Думаю, это верный путь, потому что трибуны можно отодвинуть, места хватает.
Обгонять все еще можно с помощью слипстрима [на прямой «Кеммель»], но на более низких скоростях, так что все не так опасно», – сказал китайский пилот.
Спортсмен также сравнил гонку, в которой в фатальную аварию попал ван’т Хофф, с Гран-при Японии-2022, когда видимость была близка к нулевой:
«Заезд нельзя было возобновлять. Они уже проехали столько кругов за машиной безопасности. Похоже на этап «Ф-1» в Сузуке в прошлом году. Не знаю, почему мы провели рестарт. Я в буквальном смысле ничего не видел на первом круге, тормозил наугад.
То же самое случилось в гонке [Региональной европейской «Формулы»]. Пилоты ничего не видели, и в одного из них влетели сбоку. Надо смотреть не на условия, в которых находится лидер или машина безопасности, а на то, что происходит на десятом месте и ниже. Там видимость по-настоящему плохая».
Льюис Хэмилтон о гибели гонщика на трассе «Спа»: «Уверен, в ФИА найдут способ улучшить ситуацию в «О Руж»
Ланс Стролл о гибели гонщика: «Трассу в Спа нужно менять, мы потеряли уже двух пилотов. Трагический день для автоспорта»
"Почему ради безопасности на дорогах люди ставят в машины подушки безопасности? Лучше ставьте в каждую машину мачете прям перед шеей водителя. Все будут ездить со скоростью 3км/ч, а аварий не будет вообще".
Можно конечно и так, но в чем смысл то тогда гонок?