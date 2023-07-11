Чжоу Гуаньюй: «Конфигурацию трассы в Спа надо изменить, установить шикану в «О Руж», как в 1994-м»

Чжоу Гуаньюй считает, что конфигурацию трассы в Спа необходимо поменять.

В нынешнем сезоне в Бельгии погиб пилот Регионального европейского чемпионата «Формулы» Дилано ван’т Хофф. В 2019-м от травм скончался гонщик «Формулы-2» Антуан Юбер – в том заезде участвовал и Чжоу, ныне выступающий за « » в «Формуле-1». Чжоу и Юбер были коллегами по молодежной программе « ».

«На мой взгляд, конфигурацию трассы нужно изменить. Я потерял там друга в 2019 году, Антуана – это больно. Это исторический, культовый поворот, но в прошлом мы потеряли слишком много жизней», – сказал .

Чжоу считает, что оптимальным решением стала бы установка шиканы в связке «О Руж»-«Радийон». Такой подход применили в 1994 году после катастрофического Гран-при Сан-Марино, когда погибли Айртон Сенна и Роланд Ратценбергер.

«Я видел видео с медленной шиканой. Думаю, это верный путь, потому что трибуны можно отодвинуть, места хватает.

Обгонять все еще можно с помощью слипстрима [на прямой «Кеммель»], но на более низких скоростях, так что все не так опасно», – сказал китайский пилот.

Спортсмен также сравнил гонку, в которой в фатальную аварию попал ван’т Хофф, с -2022, когда видимость была близка к нулевой:

«Заезд нельзя было возобновлять. Они уже проехали столько кругов за машиной безопасности. Похоже на этап «Ф-1» в Сузуке в прошлом году. Не знаю, почему мы провели рестарт. Я в буквальном смысле ничего не видел на первом круге, тормозил наугад.

То же самое случилось в гонке [Региональной европейской «Формулы»]. Пилоты ничего не видели, и в одного из них влетели сбоку. Надо смотреть не на условия, в которых находится лидер или машина безопасности, а на то, что происходит на десятом месте и ниже. Там видимость по-настоящему плохая».

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