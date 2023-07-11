Чжоу Гуаньюй: «Конфигурацию трассы в Спа надо изменить, установить шикану в «О Руж», как в 1994-м»

Теги Гран-при Японии трассы Формула-1 Формула-2 Спа-Франкоршам Рено Чжоу Гуаньюй Антуан Юбер Альфа Ромео Авто

Чжоу Гуаньюй считает, что конфигурацию трассы в Спа необходимо поменять.

В нынешнем сезоне в Бельгии погиб пилот Регионального европейского чемпионата «Формулы» Дилано ван’т Хофф. В 2019-м от травм скончался гонщик «Формулы-2» Антуан Юбер – в том заезде участвовал и Чжоу, ныне выступающий за «Альфа Ромео» в «Формуле-1». Чжоу и Юбер были коллегами по молодежной программе «Рено».

«На мой взгляд, конфигурацию трассы нужно изменить. Я потерял там друга в 2019 году, Антуана – это больно. Это исторический, культовый поворот, но в прошлом мы потеряли слишком много жизней», – сказал Гуаньюй.

Чжоу считает, что оптимальным решением стала бы установка шиканы в связке «О Руж»-«Радийон». Такой подход применили в 1994 году после катастрофического Гран-при Сан-Марино, когда погибли Айртон Сенна и Роланд Ратценбергер.

«Я видел видео с медленной шиканой. Думаю, это верный путь, потому что трибуны можно отодвинуть, места хватает.

Обгонять все еще можно с помощью слипстрима [на прямой «Кеммель»], но на более низких скоростях, так что все не так опасно», – сказал китайский пилот.

Спортсмен также сравнил гонку, в которой в фатальную аварию попал ван’т Хофф, с Гран-при Японии-2022, когда видимость была близка к нулевой:

«Заезд нельзя было возобновлять. Они уже проехали столько кругов за машиной безопасности. Похоже на этап «Ф-1» в Сузуке в прошлом году. Не знаю, почему мы провели рестарт. Я в буквальном смысле ничего не видел на первом круге, тормозил наугад.

То же самое случилось в гонке [Региональной европейской «Формулы»]. Пилоты ничего не видели, и в одного из них влетели сбоку. Надо смотреть не на условия, в которых находится лидер или машина безопасности, а на то, что происходит на десятом месте и ниже. Там видимость по-настоящему плохая».

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5 комментариев

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Alexander
И чем эта шикана поможет? Рано или поздно кто-то также попадет в аварию и что потом? Сделать из СПА сплошную прямую без поворотов?
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Savardus
Это было в сериале "Доктор Хаус":

"Почему ради безопасности на дорогах люди ставят в машины подушки безопасности? Лучше ставьте в каждую машину мачете прям перед шеей водителя. Все будут ездить со скоростью 3км/ч, а аварий не будет вообще".

Можно конечно и так, но в чем смысл то тогда гонок?
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Mr.Alien
А может тем, кому небезопасно, лучше не участвовать в гонках? Так точно максимальная безопасность будет достигнута
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LeChat Ostrowski
если они хотят больше безопасности за ту же зарплату, то это слегка нечестно. да, понятно, что смерть одного это трагедия, а миллионов это статистика, но доход этих парней (не говорю про Ф1, но про авто-мотоспорт в целом) формируется в большей части за счёт того, что людям нужен экстрим, нужны эмоции..поэтому и платят. особенно сейчас, когда профессиональный спорт уже стал одной из составляющих огромнейшей индустрии развлечений.
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Дмитрий Фурсов
Ответ Alexander
И чем эта шикана поможет? Рано или поздно кто-то также попадет в аварию и что потом? Сделать из СПА сплошную прямую без поворотов?
Снизит скорости. Поворот культовый, потому что он слепой. Из-за этого пилоты не видят, что наверху кто-то разбился или развернулся, летя на полной скорости. Когда они видят аварию, времени на реакцию уже не остается. Снизив скорость шиканой, увеличится время на реакцию - по крайней мере я думаю, что логика у Чжоу примерно такая
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