Юки Цунода: «Нужно поговорить – всем в «Альфа Таури». Это неприемлемо. Я знаю, почему мы медленные»

Теги Гран-при Великобритании Альфа Таури Формула-1 Ник де Врис Юки Цунода Авто

Юки Цунода считает неприемлемой скорость «Альфа Таури».

Цунода и его напарник Ник де Врис стали последними из финишировавших по итогам Гран-при Великобритании. После финиша Юки не скрывал своего разочарования.

«Нужно поговорить после гонки, всем. Это просто неприемлемо. Я знаю, почему мы медленные», – сказал Цунода по радио.

«Понял», – ответил инженер.

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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5 комментариев

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1CEMAN
– я знаю почему мы медленные.
– и почему же?
– нам скорости не хватает.
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