Юки Цунода: «Нужно поговорить – всем в «Альфа Таури». Это неприемлемо. Я знаю, почему мы медленные»
Юки Цунода считает неприемлемой скорость «Альфа Таури».
Цунода и его напарник Ник де Врис стали последними из финишировавших по итогам Гран-при Великобритании. После финиша Юки не скрывал своего разочарования.
«Нужно поговорить после гонки, всем. Это просто неприемлемо. Я знаю, почему мы медленные», – сказал Цунода по радио.
«Понял», – ответил инженер.
Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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– и почему же?
– нам скорости не хватает.